Minciencias alerta que el 96% de recursos de Colfuturo está en Panamá sin respaldo en los convenios

CIENCIA

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación reveló los resultados de una revisión financiera al programa de crédito beca de Colfuturo, financiado con recursos públicos por $540.000 millones de pesos.

En esta auditoría se advierten presuntas irregularidades en el manejo de estos fondos, especialmente por su concentración en el exterior, específicamente en Panamá.

Según el informe, la mayoría de los recursos del programa no estaría alineada con los objetivos establecidos ni debidamente soportada en los acuerdos contractuales.

“El 96% de los recursos se encuentran concentrados en Panamá sin referencia en los convenios y sin relación con los objetivos del programa”, señala el comunicado.

El Ministerio también advirtió que una alta proporción de los fondos no ha sido utilizada ni ha generado rendimientos financieros para el programa.

“A diciembre de 2024, el 93% de los fondos estaba inactivo en cuentas sin generación de rendimientos”, precisa la denuncia del Gobierno.

Asimismo, se cuestiona la forma en que estos recursos públicos han sido administrados durante más de una década, lo que dificulta su trazabilidad.

“Los recursos públicos fueron administrados sin segregación de cuentas durante 14 años y sin información contable verificable; esto impide conocer cuáles fueron los rendimientos financieros”, indicó Minciencias.

Entre los hallazgos también se menciona un movimiento específico que genera dudas sobre su justificación.

“Se identificó un depósito por 144.000 USD a nombre de una sociedad en Panamá sin justificación contractual clara con el programa”, agrega el informe.

Frente a estos hechos, el Gobierno aseguró que ya radicó el informe ante los organismos de control competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes y reiteró su compromiso con la transparencia en el manejo de los recursos públicos.