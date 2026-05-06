Esto inició unilateralmente por Noboa y debe terminarse así: Rafael Correa, sobre crisis arancelaria

La crisis diplomática entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más tensos en años, en medio de desacuerdos políticos, comerciales y de seguridad en la frontera común. El conflicto escaló tras declaraciones del presidente Gustavo Petro, que llevaron a Quito a llamar a consultas a su embajador en Bogotá y a presentar una protesta formal por lo que considera una injerencia en asuntos internos.

Lea también: Canciller Villavicencio dice que Colombia buscará nuevo diálogo con Ecuador ante tensión arancelaria

La tensión se da además en un contexto de guerra arancelaria entre ambos países y cuestionamientos del gobierno de Daniel Noboa sobre la gestión colombiana frente a la guerrilla y el crimen organizado en la zona limítrofe. A esto se suman incidentes recientes en la frontera, como el hallazgo de un explosivo en territorio colombiano tras un operativo militar en el lado ecuatoriano, lo que ha incrementado los reclamos entre las dos naciones.

En el centro de la disputa está Jorge Glas, exvicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa, quien fue condenado por corrupción y permanece encarcelado.

En el marco de esa tensión en entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

Sobre la crisis arancelaria entre Ecuador y Colombia:

Rafael Correa indicó que lo más grave frente al tema de la crisis arancelaria es que la población fronteriza (al lado de Nariño) son quienes están sufriendo más en la economía, “primero son del 30%, luego del 50% y luego del 100% y ya esto parece es una tragicomedia”.

Para el expresidente, esta agresión arancelaria fue comenzada unilateralmente por el gobierno de Daniel Noboa y la solución es evidente: “como comenzó unilateralmente tiene que ser solucionado unilateralmente, para volver a la situación inicial, aquí hay un agresor y un agredido y si queremos resolver las consecuencias de la agresión el agresor tiene que parar la agresión”, puntualizó.

Agregó que esto parte de una crisis real que es el narcotráfico pero no hay que irse contra Colombia, hay que iniciar por los puertos ecuatorianos que es la ruta por donde va el lavado de miles de millones de dólares en el sistema financiero ecuatoriano.

Le puede interesar: Ecuador anunció que reducirá aranceles de importaciones colombianas del 100% al 75%

Sobre Jorge Glas:

El exmandatario afirmó que no puede aceptar que su exvicepresidente está preso por corrupción, agregó que él está preso por persecución política y porque no ha aceptado venderse: “en primer lugar fue condenado por el caso de Odebrecht sin ninguna prueba, solo por el testimonio de un corrupto confeso. El segundo caso fue mi caso, caso de sobornos que no existen sobornos y el tercer caso, el caso de la provincia de Manabí”.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: