Canciller Villavicencio dice que Colombia buscará nuevo diálogo con Ecuador ante tensión arancelaria

Hay luz verde para la relación entre Ecuador y Colombia, tras conocerse la decisión del país vecino de disminuir la tasa de seguridad para importaciones colombianas.

Y es que en medio de la tensión entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa, el mandatario ecuatoriano decidió bajar los aranceles del 100 % al 75 % a importaciones provenientes de Colombia, abriendo una puerta a una nueva oportunidad para mediar la relación entre los dos países.

¿Cómo actuar Colombia ahora?

Ante la nueva decisión de Ecuador de reducir los aranceles a las importaciones colombianas al 75%, la canciller Rosa Villavicencio aseguró que volverán a buscar un nuevo espacio de diálogo para encontrar soluciones a la tensión arancelaria y retomar el flujo comercial entre los dos países.

“Buscaremos nuevamente dialogar con ellos, con el propósito de restablecer las relaciones”, afirmó la ministra de Relaciones Exteriores.

Cabe resaltar que el Gobierno de Colombia, ha buscando constantemente un espacio de diálogo con Ecuador para mediar la tensión entre los dos países; sin embargo, el gobierno del país vecino no ha dado respuesta.

No obstante, esta nueva decisión abre la puerta nuevamente al diálogo, para mejorar la relación entre los dos países, que se ha visto afectada por tensiones entre los dos mandatarios.