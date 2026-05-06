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06 may 2026 Actualizado 15:15

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“Él no puede darle órdenes a una de las tres ramas del poder”: Lidio García al presidente Petro

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Este miércoles, 6 de mayo, habló en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, Lidio García, presidente del Congreso, quien se refirió a la solicitud que hizo el presidente Gustavo Petro de investigar a ‘ausentistas’ en el legislativo.

Lea más: “Usted no tiene competencia para fiscalizar la asistencia de los congresistas”: Lidio García a Petro

Noticia en desarrollo.

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Omar Pérez

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Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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