“Él no puede darle órdenes a una de las tres ramas del poder”: Lidio García al presidente Petro
“Él no puede darle órdenes a una de las tres ramas del poder”: Lidio García al presidente Petro
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Este miércoles, 6 de mayo, habló en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, Lidio García, presidente del Congreso, quien se refirió a la solicitud que hizo el presidente Gustavo Petro de investigar a ‘ausentistas’ en el legislativo.
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...