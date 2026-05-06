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“Él no puede darle órdenes a una de las tres ramas del poder”: Lidio García al presidente Petro

Este miércoles, 6 de mayo, habló en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, Lidio García, presidente del Congreso, quien se refirió a la solicitud que hizo el presidente Gustavo Petro de investigar a ‘ausentistas’ en el legislativo.

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Escuche la entrevista completa a continuación:

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