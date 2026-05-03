“Usted no tiene competencia para fiscalizar la asistencia de los congresistas”: Lidio García a Petro

A través de su cuenta de X, el presidente del Senado, Lidio García, respondió al presidente de la República, Gustavo Petro, luego de su petición para revisar las inasistencias de los congresistas y enviar los reportes al Consejo de Estado para eventuales sanciones.

García le recordó a Petro que no tiene autoridad sobre ese control. “Con el respeto debido, le recuerdo que usted no tiene competencia para verificar quórum ni fiscalizar las asistencias de los congresistas”, afirmó.

El senador enfatizó que el Congreso es un poder independiente y que el control disciplinario de sus integrantes es interno. “El Congreso es una rama autónoma e independiente del poder público (…) la vigilancia de las asistencias es asunto interno nuestro”, añadió.

Defensa de la autonomía del Congreso

García también aseguró que, aunque el Gobierno puede intentar acelerar proyectos, su trámite se hará respetando las normas. “El Gobierno puede enviar mensajes de urgencia, y los tramitaremos conforme a la ley”, dijo.

Finalmente, el presidente del Senado reiteró la disposición del Congreso para avanzar en las iniciativas del Ejecutivo. “Reitero nuestra disposición a debatir los proyectos prioritarios dentro del marco constitucional”, aseguró.

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¿Cuál es la opinión de la Cámara de Representantes?

No obstante, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, se pronunció a favor de la solicitud del presidente: “Estoy de acuerdo. He sido insistente desde la mesa directiva en que la Cámara debe trabajar hasta el último minuto por Colombia”.

López también respaldó la remisión de las listas de inasistencia al Consejo de Estado y destacó la responsabilidad del Congreso en el cumplimiento de sus deberes.

“Cumplirle al país no es opcional, es nuestro deber. Los mensajes de urgencia del Gobierno deben tramitarse con rigor y respeto por las normas. Como usted lo señala, hay reformas clave que no pueden esperar”, concluyó.

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