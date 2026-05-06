CNE responde a críticas de encuestadoras: “Las reglas están establecidas por la ley”

En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, aclaró a la encuestadora GAD3 que la normativa no es responsabilidad del CNE, sino que responde a la ley 2494 de 1994, que estableció la creación de una comisión autónoma de encuestas compuesta por universidades acreditadas en estadística de alta calidad.

“La comisión no toma decisiones sobre sanciones. Es la sala plena del CNE la que decide si aprueba o no una encuestadora”, dijo.

Respecto a las críticas sobre la imposibilidad de cumplir con las nuevas normativas, Quiroz respondió que “entienden las preocupaciones” y que “lo más importante es garantizar que las encuestadoras tengan reglas claras y garantías para trabajar”.

El magistrado también resaltó que en la sesión de este miércoles, los magistrados del CNE discutirán el tema y evaluarán cómo avanzar con las encuestadoras para asegurar que todos los actores puedan trabajar de manera transparente y con la confianza del pueblo colombiano.

Finalmente, Quiroz reafirmó que las decisiones sobre las encuestadoras están en manos de la sala plena del CNE, y aseguró que su trabajo es garantizar que todos puedan realizar su labor de acuerdo con la normativa vigente.