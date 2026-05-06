Bogotá activa la nueva línea 137 para atender casos emergencias en salud

En esta fotografía ilustrativa tomada en Cracovia, Polonia, se muestra el letrero de llamada de emergencia SOS en la pantalla de un teléfono. (Foto de Jakub Porzycki/NurPhoto vía Getty Images) / NurPhoto

Bogotá lanzó la Línea 137 como una nueva herramienta exclusiva para gestionar urgencias de salud, operativa las 24 horas, los 7 días de la semana.

Esta iniciativa, que fue anunciada por la Secretaría de Salud , busca agilizar la atención médica y reducir la congestión en las salas de urgencias.

Según el secretario de Salud Gerson Bermont, indicó que esta línea es un servicio exclusivo para urgencias en salud, donde se realiza un acompañamiento, orientación y direccionamiento de urgencias.

“A partir de hoy la Secretaría Distrital de Salud puso al servicio de todos los ciudadanos la línea 137. Esta es una línea de red de orientación y de redireccionamiento en caso de urgencias. Si usted tiene una urgencia, hoy puede llamar a esta línea y un grupo de profesionales lo van a atender y hacerle un triage telefónico”, aseguró el funcionario.

Indicó que en la Línea 137, los usuarios recibirán orientación sobre sus EPS para que les hagan una consulta prioritaria, hagan telemedicina o incluso ir a su casa a hacerle una consulta, en casos graves.

“Este es un servicio que antes tenían las personas que tienen prepagadas, hoy cuentan con este servicio los 8 millones de habitantes, es un servicio de la Alcaldía de Bogotá, un servicio de la Secretaría de Salud para cerrar brechas e inequidades. Hoy tiene usted orientación y acompañamiento por parte nuestra para que usted no se sienta solos en caso de una urgencia”, reiteró Bermont.