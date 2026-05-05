Alcaldía de Bogotá denuncia agresión de comunidad Emberá a funcionarias en UPI La Rioja

Este lunes, 4 de mayo, un grupo cercano de casi 30 manifestantes se presentó en el Centro de Encuentro para la Paz y la Integración Local, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, expresando su intención de movilizarse hacia la Avenida Caracas con Avenida Primero de Mayo.

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De acuerdo con los manifestantes, la protesta se realizaría por los retrasos en los pagos de Ayuda Humanitaria de Emergencia por parte de la Unidad para las Víctimas (UARIV), a través de los puntos de pago. Efectivamente, los manifestantes llegaron hasta ese punto de la ciudad para realizar un bloqueo.

Sin embargo, hacia el mediodía, la situación derivó en acciones que alteraron el orden público, incluyendo la quema de llantas en las dos entradas del Centro de Encuentro, impidiendo así la salida tanto de los funcionarios, como de las víctimas, que se encontraban al interior de las instalaciones.

Posteriormente, sobre las 2:00 p.m., se presentaron ataques contra la infraestructura del centro mediante el lanzamiento de objetos contundentes y, hacia las 4:00 p.m., se registró el ingreso forzado de los manifestantes, quienes rompieron las puertas e irrumpieron de manera violenta.

Alcaldía de Bogotá rechaza agresiones a funcionarias

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) informó que durante el desarrollo de actividades en la UPI La Rioja se presentaron varios hechos que comprometieron la seguridad de funcionarios. Incluso una funcionaria fue víctima de un acto de tocamiento indebido por parte de un integrante de la comunidad Emberá en aparente estado de alicoramiento.

Posteriormente, durante el desplazamiento fuera de la unidad, otro individuo, que según la Secretaría también en estado de alicoramiento, adoptó una actitud agresiva contra el equipo, profiriendo insultos e intentando agredir físicamente a uno de los profesionales.

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“El equipo solicitó apoyo a la Policía, que intervino en el lugar para controlar la situación y restablecer el orden. Como medida preventiva, los funcionarios se resguardaron y, siguiendo los protocolos de seguridad, se retiraron del punto para garantizar su integridad, continuando la jornada desde otro espacio institucional”, dijo la entidad.

Debido a estos hechos, la Alcaldía ha hecho un llamado al Gobierno nacional y a la Unidad para las Víctimas para que adopten las medidas necesarias que permitan superar los retrasos en la entrega de las ayudas que reciben los integrantes de comunidades indígenas.