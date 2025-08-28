Fiscalía llama a juicio a exalcalde de La Estrella, Juan Sebastián Abad

La Estrella, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al exalcalde del municipio de La Estrella, en Antioquia, Juan Sebastián Abad Betancur, su exsecretaria de vivienda Ana María Ríos Restrepo, Carlos Augusto Aguirre Herrera, Edgar Jaime Tamayo Mazo, Maria Clara Mejía Gil, Julián David Higuita González, José Nelson Jaramillo Quintero y Juan Carlos Bustamante Zapata por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales atenuado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.

La Fiscalía General de la Nación ya radicó el escrito de acusación donde argumenta irregularidades en la celebración de contratos. En este hecho aparece como interesado el Ministerio de Vivienda Nacional, debido a que parte de los recursos de los contratos cuestionados vienen del ente central.

Fecha de las audiencias

Se determinó que la audiencia preparatoria se desarrollará el próximo 30 de octubre del 2025 y las fechas iniciales para el juicio oral se establecieron para el 4, 6, 7 y 8 de mayo del 2026 en horas de la mañana.

Las irregularidades que llevaron a la fiscalía a imputar estos delitos corresponderían a contratos del plan maestro de acueducto y alcantarillado que fue ejecutado durante la administración del exalcalde Abad Betancur y se adelanta ante el Juzgado 02 Penal del Circuito de Conocimiento de Itagüí, Antioquia.