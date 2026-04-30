Subasta de Tito’s Bolo: juzgado frena provisionalmente desalojo de iglesia Vida Abundante

El Juzgado Octavo de Familia Oral de Barranquilla admitió una acción de tutela presentada por la ciudadana Corina Centeno Vallejos contra la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en medio de una disputa por el futuro del predio donde funcionó Tito’s Bolo, en el norte de la ciudad.

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Como parte de la decisión, la jueza ordenó una medida provisional que suspende de manera inmediata cualquier actuación encaminada a la restitución física y material del predio hasta que se adopte una decisión de fondo.

La determinación busca evitar posibles afectaciones a derechos fundamentales mientras se estudia el caso, impidiendo temporalmente que se ejecute un eventual desalojo o recuperación del bien.

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La subasta continúa

Aunque la decisión del juez suspendió provisionalmente el desalojo de los actuales ocupantes, Activos por Colombia, la inmobiliaria de la SAE, confirmó que el proceso de subasta virtual continuará, según se ha programado en el TrasnoShop Inmobiliario, entre el 7 y 10 de mayo.

La SAE ha señalado que los actuales ocupantes cesaron sus pagos hace aproximadamente seis años y se consideran como “ocupantes irregulares”.

En entrevista con Caracol Radio, José David Buitrago, director Comercial de Activos por Colombia, había señalado que corresponderá a la Iglesia Vida Abundante llegar a un acuerdo con el futuro dueño del inmueble.

El predio de 5.032,22 metros cuadrados construidos será subastado desde $14.031.547.088, con un descuento del 20 %.