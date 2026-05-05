Matrícula de vehículos eléctricos creció en abril un 481% en Antioquia, comparada con abril 2025

Medellín

La Asociación Nacional de Empresarios, ANDI y la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO en Antioquia, entregaron su informe detallado sobre la matrícula de vehículos eléctricos e híbridos durante el mes de abril del presente año.

Cifras en Antioquia

En este departamento, durante el cuarto mes del año tuvo un registro de 1.594 vehículos eléctricos nuevos matriculados, lo cual representa una variación del 481,8 por ciento frente al mismo periodo del año 2025, cuando se matricularon 274 vehículos.

Según este informe, durante los primeros cuatro meses de este 2026 las matrículas nuevas de este tipo de automotores alcanzaron la cifra de 3.801 registros, lo que significa una variación del 273 por ciento de crecimiento comparado con el mismo periodo de 2025, cuando hubo 1.019 vehículos eléctricos nuevos matriculados.

La directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal Gaviria, explicó que “analizando Antioquia, estamos incluso por encima del promedio nacional; de abril a abril aumentamos de un año a otro en un 481% las nuevas matrículas, representado en 1.320 nuevas unidades. Si analizamos el acumulado encontramos que esta variación positiva es del 273% representado en 2.782 nuevas unidades”.

Cifras en el Valle de Aburrá

Para Medellín y la zona metropolitana del Valle de Aburrá las cifras representan una variación similar, al pasar de 270 vehículos matriculados en abril del año 2025 a 1.543 vehículos nuevos en abril del presente año, significando un crecimiento del 471,5 en este cuarto mes del año.

En esta región metropolitana durante los primeros cuatro meses del año se matricularon este año 3.661 vehículos eléctricos y el año pasado en ese mismo tiempo se registraron 976, lo que representa un crecimiento del 275,1 por ciento.

Esto quiere decir que entre enero y marzo de 2026 se matricularon 2.685 vehículos eléctricos nuevos más en la subregión, que en el mismo periodo de 2025.

Las marcas

Para María José Bernal Gaviria, la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, explicó que “cuando analizamos las marcas, las principales son Tesla, BYD, Chery, Chevrolet, entendiendo que Tesla tiene el 50 por ciento de la participación en el mercado de eléctricos en Colombia”.

Cifras en Colombia

Para el país el registro de vehículos eléctricos creció en un 304 por ciento, alcanzando 5.192 unidades registradas respecto al mismo mes del 2025, equivalente al 19,4 por ciento del total de vehículos nuevos registrados en abril.

Categorías

Los segmentos de vehículos eléctricos más vendidos en el país son los SUV, los automóviles y las pick-ups.

Los híbridos

De abril a abril, el aumento de nuevas matrículas fue el 76.1 por ciento, representado en 3.231 nuevas matrículas de vehículos híbridos en el país. El acumulado tiene una variación positiva en los primeros cuatro meses del año 2026 versus el mismo tiempo de 2025 del 73 por ciento, representado en 11.529 nuevas unidades.

Agregó la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal Gaviria, que “si analizamos Antioquia, encontramos que es aún más positiva esta variación de mes a mes, de un año a otro, con el 78.5 por ciento representado en 580 nuevas unidades, y la variación acumulada enero-abril de un año a otro es del 63.6 por ciento.

En este informe se explicó que las cinco marcas con mayor número de matrículas de vehículos híbridos durante los primeros meses del año son Suzuki, Toyota, Kia, Mazda y Renault.