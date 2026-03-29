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¿Estamos listos para la electrificación total de los carros?

La transición hacia energías más limpias avanza en todo el mundo y Colombia no es la excepción, pues cada vez los colombianos adquieren más carros eléctricos, entre otras alternativas.

En este episodio de Mis Preguntas abordamos esta temática con expertos, quienes nos ayudaron a entender si el país está preparado para que todos los vehículos sean eléctricos, así como los desafíos que enfrenta la movilidad eléctrica a nivel nacional.

Escuche el programa completo AQUÍ: