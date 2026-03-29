Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 mar 2026 Actualizado 16:00

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Mis preguntas con Roberto PomboMis preguntas con Roberto PomboProgramas

¿Estamos listos para la electrificación total de los carros?

En este capítulo de Mis Preguntas, Roberto Pombo analiza si ¿estamos listos para la electrificación total de los carros?.

¿Estamos listos para la electrificación total de los carros?

¿Estamos listos para la electrificación total de los carros?

00:00:0000:00

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Roberto Pombo

La transición hacia energías más limpias avanza en todo el mundo y Colombia no es la excepción, pues cada vez los colombianos adquieren más carros eléctricos, entre otras alternativas.

En este episodio de Mis Preguntas abordamos esta temática con expertos, quienes nos ayudaron a entender si el país está preparado para que todos los vehículos sean eléctricos, así como los desafíos que enfrenta la movilidad eléctrica a nivel nacional.

Escuche el programa completo AQUÍ:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0000:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir