“Cambien a vehículos eléctricos”, respondió Gustavo Petro tras nuevo aumento de la gasolina

El presidente Gustavo Petro reaccionó a una publicación de la cuenta de X de Caracol Radio Boyacá sobre el aumento en el precio de la gasolina en el país.

La publicación señalaba que desde este primero de mayo el galón subió 400 pesos y alcanzó un promedio cercano a los 16 mil pesos, mientras que en algunas estaciones de servicio de Tunja el incremento aún no se refleja por las reservas disponibles.

A través de su cuenta en X, el mandatario recomendó a los usuarios de vehículos a gasolina, gas o diésel migrar hacia vehículos eléctricos. Petro aseguró que estos pueden cargarse con energía solar de manera gratuita y afirmó que este cambio representa ahorro para los hogares y un aumento en los ingresos reales de quienes trabajan con sus vehículos.

El mensaje del presidente se conoció en medio de las discusiones nacionales por los constantes incrementos en el precio de los combustibles, una medida que el Gobierno Nacional ha defendido argumentando la necesidad de reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.