Un adulto mayor quedó con quemaduras graves tras un incendio en su casa de Ituango

Ituango- Antioquia

Los bomberos del municipio de Ituango, norte de Antioquia atendieron una emergencia ocasionada en el área urbana por un incendio estructural que ocasionó pérdidas económicas y una persona herida.

Jairo Calle, comandante de bomberos informó que el incendio se originó en una vivienda de madera ubicada en el sector de Calle Caliente. Al parecer, una veladora encendida ocasionó la emergencia que le ocasionó quemaduras de segundo grado a un adulto de entre 80 y 85 años que fue llevado al hospital local, pero que está pendiente de un traslado a un centro de salud de mayor complejidad.

“Una edificación de dos pisos, una vivienda habitada por un señor adulto mayor. Ya el fuego se había apoderado de toda la estructura. Hicimos el control y posteriormente liquidación del incendio con un resultado de pérdida de cubierta del segundo piso, pérdida de enseres de un 100%, afectación al primer piso”, dijo el socorrista Calle.

Agregó que un casino que funciona en el primer piso reportó algunas máquinas afectadas, así mismo otros tres inmuebles vecinos con algún tipo de daños por las llamas. 12 bomberos y dos máquians contra incendios atendieron la emergencia.