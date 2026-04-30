Jueves 30 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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El director nacional de la Policía, General William Rincón en redes sociales confirmó que, en el municipio de Montenegro, Quindío, la Policía Colombia capturó a alias ‘Pantera’ o ‘El Loco’, cabecilla de la estructura criminal ‘Los Palmeños’, requerido por homicidio, secuestro, rebelión y porte ilegal de armas

El operativo fue liderado por personal de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, DIJIN en asoció con la fiscalía, y quedo grabado en video que público el mismo director de la Policía cuando este peligroso fue capturado en un local comercial en Montenegro.

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Estamos hablando de Leovigildo Mosquera Palacios, alias “El Loco” cabecilla del GDCO “Los Palmeños”, en outsourcing criminal del Frente de Guerra Occidental “Ogli Padilla” del GAO-ELN, requerido por los delitos de homicidio, secuestro extorsivo, rebelión, concierto para delinquir agravado, uso de documento falso, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones.

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Según la Policía, alias “pantera” tenía una Trayectoria criminal de 18 años en las extintas FARC-EP, GDCO Los Palmeños y GAO-ELN. Entre 2020 y 2024 ordenó y ejecutó 02 homicidios contra firmantes de paz, 06 secuestros extorsivos y exigencias económicas a ganaderos, comerciantes, transportadores y mineros ilegales en el departamento de Chocó y Risaralda, donde recaudó aprox. 6.000 millones de pesos, destinados al GAO-ELN.

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Además, tiene 4 órdenes de captura vigentes, 35 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) y 03 sentencias condenatorias (hurto agravado, calificado, utilización ilegal de uniformes y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones).

Este resultado afecta de manera directa la cadena de recaudo de rentas ilícitas del GAO-ELN, toda vez que se genera una disrupción entre este grupo armado y organizaciones criminales en outsourcing, limitando el flujo de recursos destinados a la expansión criminal.

No es la primera vez que delincuentes o cabecillas de bandas criminales que operan en otras regiones del país, pero se esconden, o están de paso son capturados en el departamento del Quindío, donde se han presentado operativos en Filandia, Quimbaya, Calarcá, Armenia

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Un muerto y una mujer herida por ataque sicarial en Calarcá, Quindío.

La Policía Quindío reporta que en la noche del martes 28 de abril fue asesinado con arma de fuego, un hombre identificado como Diego Fernando Rodríguez García de 27 años de edad conocido como alias “Tazmania”.

Más información Miércoles 29 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

De acuerdo con información, los hechos ocurrieron a las 11 de la noche sobre la avenida Colón en la villa del Cacique con calle 21; en este mismo ataque, resultó lesionada una mujer de 29 años de edad. Como consecuencia del ataque, las víctimas fueron trasladadas al hospital local donde horas después murió la persona de 27 años, mientras que la mujer se recupera sin mayor gravedad.

El asesinado en el lugar de los hechos, según la Policía presenta registros en Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de lesiones personales y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las autoridades investigan móviles y autores de este nuevo hecho sicarial en el departamento del Quindío.

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En Armenia, las autoridades imponen sanción a un casino al norte de la ciudad por la presencia de un menor de edad.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez confirmó la noticia y explicó “efectivamente, nuestra Policía Nacional en una actividad de control e inspección en uno de los casinos del norte de la ciudad encontró un menor de edad, por lo cual procedió a la suspensión de la actividad económica de dicho casino por 3 días”

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La iglesia católica en el Quindío rechazó los atentados terroristas e instó a acciones de paz

Frente al complejo panorama que se vive en materia de orden público en regiones como Nariño, Cauca y el Valle del Cauca, Monseñor Carlos Arturo Quintero Obispo de la Diócesis de Armenia dijo que se une al clamor del Papa quien también se refirió a la problemática del país.

Sostuvo que toda la situación debe cuestionar porque es una realidad que se está viviendo y no se puede tapar. Fue claro que la violencia trae cada vez más pobreza y esta a su vez puede generar más violencia por lo que los ciudadanos deben unirse para clamar por la paz y exigir a los violentos que dejen las armas.

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En ese mismo sentido el obispo se refirió al papel que juegan los medios de comunicación porque precisamente cuestionó que muchos toman partido generando polarización.

Fue claro que los periodistas y comunicadores tienen una responsabilidad social muy grande por lo que actualmente se evidencia un daño a la comunidad al tomar partido político o en cualquier escenario.

Dijo que como obispo ha manifestado a los cristianos el tema de votar bien y que defienden la vida, los valores, pero muchos dicen que puede tomar partido que no es así porque es la defensa de principios.

Enfatizó que en medio de la polarización es evidente que se originan actos de violencia y es clave trabajar porque no exista censura, sin embargo, los periodistas deben tomar conciencia de la responsabilidad ética en favor de la construcción de la democracia.

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El Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia atendió en la tarde de ayer miércoles 29 de abril un accidente laboral en obra de construcción, en la carrera 19 con 37N edificio Boreal en Armenia.

En el incidente dos obreros sufren caída libre por el foso del ascensor desde una altura aproximada de 10 metros.

El capitán José Augusto Montoya de los bomberos explicó que al llegar al sitio los pacientes ya habían sido rescatados por personal de la obra, realizan valoración y los entregan a personal de ambulancias privadas para ser remitidos al hospital San Juan de Dios.

El reporte preliminar indica que los dos obreros sufrieron traumas en la cabeza y en las extremidades superiores. Los bomberos realizaron las recomendaciones al personal de Seguridad y Salud en el Trabajo, SST y al ingeniero encargado de la obra para evitar incidentes similares.

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Con una inversión de $239.297 millones, el Invías adelanta la operación y el mantenimiento integral del corredor Calarcá – Cajamarca, uno de los ejes viales más importantes para la competitividad del país que atraviesa Quindío y Tolima

El Instituto Nacional de Vías (Invías) adelanta la operación y el mantenimiento integral del corredor Calarcá – Cajamarca, uno de los ejes viales más importantes para la competitividad del país.

La gestión abarca el Cruce de la Cordillera Central, una infraestructura de 76,8 km que incluye la operación de 25 túneles, 35 viaductos y 3 intercambiadores. Una importante red de ingeniería que ha transformado la movilidad en la zona, reduciendo la distancia entre Calarcá y Cajamarca a solo 31,7 km, lo que se traduce en mayor eficiencia logística para el país.

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En la superficie, el Invías adelanta trabajos de construcción y rehabilitación en el tramo Cajamarca – Alto de La Línea – Calarcá.

Estas labores contemplan la estabilización de 15 puntos críticos y la construcción del puente en voladizos sucesivos sobre la quebrada Perales (Km 38, Ruta Nacional 4003). Actualmente, se ejecutan los caissons o cimentaciones de esta estructura, diseñada para mitigar riesgos y proteger la seguridad de quienes transitan por la cordillera.

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Cuatro meses será el tiempo para que la autoridad ambiental en el Quindío revise la viabilidad del proyecto de ampliación del relleno sanitario

En la asamblea departamental se llevó a cabo un debate sobre la situación del relleno sanitario Andalucía de Montenegro que tiene siete meses de vida útil por lo que urgen las acciones de contingencia.

El gerente regional de Urbaser, Sebastián Cárdenas ratificó que son siete meses de vida útil del relleno sanitario de acuerdo con los últimos cálculos técnicos y de topografía. Enfatizó que desde el año 2022 trabajan en el proyecto de ampliación del servicio de disposición final de residuos ordinarios que se encuentra en fase 3.

Asimismo, dio a conocer que actualmente cuentan con el estudio de impacto ambiental radicado ante la Corporación Autónoma Regional del Quindío para lograr avanzar y empatar la finalización de Andalucía con su etapa de expansión.

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En cuanto al tiempo del proceso con la autoridad ambiental, evidenció que estiman que se demore cuatro meses y aspiran en 10 días hábiles radicar nuevamente un permiso y un estudio que realizarán para tener el tiempo justo en todo el proceso de licenciamiento.

Reconoció que la construcción de un relleno sanitario es un proyecto técnico y ambientalmente complejo por lo que es pensado a 25 años de servicio, pero es claro que no fluirá en cuestión de meses por lo que es un reto muy importante, Es de anotar que el proyecto tiene un presupuesto en toda su vida útil superior a los 55 mil millones de pesos.

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El director del plan departamental de aguas de la gobernación departamental, Kurt Wartski Patiño manifestó que han venido desarrollado diferentes mesas de trabajo con base en la política pública de aseo donde se alerta sobre la terminación de la vida útil del relleno sanitario.

Recordó que en una reunión establecida la semana anterior donde fueron convocados los alcaldes de los municipios y operadores de los servicios de aseo con el fin de recomendarles actualizar los planes de contingencia.

Advirtió que en cuanto al proceso para la expedición de la correspondiente licencia ambiental tienen un tiempo que no pueden cometer demoras adicionales porque es un tema fundamental el actualizar los planes de emergencia ante una eventualidad por el manejo de residuos sólidos.

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Desde la alcaldía de Calarcá recordaron que el puente Don Nicolas que comunica con la ciudad de Armenia esta cerrado al tránsito por el decreto 215 del 26 de abril de 2024 y por eso por seguridad debe evitar usarlo ante el riesgo que presenta su estructura

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Como ya es tradicional, para mañana viernes 1 de mayo, los sindicatos, las centrales obreras, sectores sociales y demás se concentrarán desde las 9 de la mañana en las inmediaciones del Banco de la República en el centro de Armenia y luego realizarán la tradicional marcha de los trabajadores por las principales calles del centro de la capital del Quindío

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En el marco del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, Empresas Públicas de Armenia, EPA desarrolló una jornada de sensibilización en la Plaza de Bolívar y sus alrededores, con el propósito de promover prácticas responsables frente al cuidado del recurso hídrico.

Durante la actividad, se entregó información directa a la ciudadanía, así como volantes con recomendaciones prácticas para el ahorro de agua en hogares y oficinas.

La estrategia busca generar conciencia sobre acciones cotidianas como cerrar la llave mientras se cepillan los dientes o se enjabonan los platos, tomar duchas cortas, reutilizar el agua de la lavadora para limpiar pisos o patios, y estar atentos a posibles fugas en grifos, sanitarios y tuberías.

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Desde la Diócesis de Armenia reconocen que la articulación es clave para afrontar la problemática de los habitantes de calle

En efecto una de las problemáticas más grandes en materia social es la proliferación de los habitantes de calle y es por eso que la Policía se reunió con la iglesia católica para abordar acciones concretas para su solución.

El obispo de la Diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero dijo que fue una reunión informal con el fin de articular esfuerzos de la mano con la Policía.

Reconoció que las autoridades cuentan con estrategias muy interesantes en la intervención con los habitantes de calle, pero fue claro que si no hay apoyo de otras instituciones no hay efectividad en el proceso.

Fue claro que es un tema que ocurre por la falta de articulación por lo que los procesos se fracturan y la habitanza de calle sigue creciendo. Aseguró que la solicitud de la Policía fue que la iglesia católica liderara la propuesta de trabajo unificado con la alcaldía de Armenia y la gobernación del Quindío por lo que dijo que harán el intento para que se vinculan al trabajo y se pueda superar este tipo de flagelos sociales.

Por su parte el presidente de la cámara de comercio Rodrigo Estrada confirmó que hoy la junta del ente gremial tendrá reunión con el comandante de la policía para conocer las estrategias frente a la problemática de habitantes en condición de calle en el departamento.

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Desde el Quindío, el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo aseguró en el gobierno nacional ha invertido más de 120.000 millones de pesos en la salud de este departamento y el propósito es llegar a los 200.000 antes de terminar el mandato el 7 de agosto.

El jefe de la cartera ministerial estuvo en los municipios de, La Tebaida, Montenegro, Quimbaya y Circasia, donde entregó equipos, ambulancias, y otras dotaciones para los hospitales de esas localidades,

Detallo que han entregado 35.000 millones en 75 equipos básicos en los 12 municipios, 41.000 en mejoramiento de infraestructura hospitalaria, 16.000 en atención primaria en salud, además confirmó la importancia del proyecto del área materno infantil en el hospital San Juan de Dios de Armenia

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El ministro advirtió con preocupación la falta de atención en salud mental pediátrica, tras evidenciar casos de menores sin acceso a tratamiento adecuado, y calificó la situación como crítica.

Frente a ello, anunció que se contará con atención semanal en psiquiatría, con el fin de responder a los casos de salud mental, especialmente en niños y adolescentes. Asimismo, indicó que se gestionará un segundo equipo de especialistas para ampliar la cobertura, junto con el fortalecimiento de áreas clave como pediatría (al menos dos veces por semana), ginecología y obstetricia, medicina interna y psiquiatría.

El objetivo es garantizar una atención continua y reducir la remisión de pacientes a otros municipios. Además, destacó la necesidad de reforzar la atención a la población materna, señalando que actualmente hay decenas de gestantes que requieren seguimiento y acceso a ecografías.

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En un ejercicio de diálogo abierto y articulación institucional, se llevó a cabo la mesa técnica de seguimiento, fundamental para el avance del nuevo hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya.

La jornada fue convocada por la veeduría del proyecto. En este espacio, la Empresa para el Desarrollo Territorial PROYECTA, a través de su gerente Lina Marcela Roldán Prieto, tuvo una participación destacada atendiendo de manera directa las inquietudes de la comunidad y de los entes de control, especialmente en temas técnicos, presupuestales, cronograma, contratación y supervisión de la obra.

Este escenario permitió no solo resolver dudas, sino también definir con claridad los roles, compromisos y acciones necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio de salud durante la ejecución del proyecto, incluyendo la operación del hospital temporal en las instalaciones del Club de Leones del municipio.

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Durante este fin de semana la parroquia del municipio de Quimbaya será elevada a la dignidad de Basílica Menor

El próximo sábado 2 de mayo se vivirá un evento muy significativo para la comunidad religiosa del departamento como es que el templo Jesús, María y José del municipio de Quimbaya sea elevado a la dignidad de Basílica Menor, una de las distinciones más importantes que otorga la iglesia católica en el mundo.

En primer lugar, el párroco Ferney Castañeda Marín señaló que ocurrirá un momento de acción de gracias y de promulgación oficial de la elevación al título de basílica menor que considera es un reconocimiento a todo el trabajo pastoral y representa una comunión con el romano pontífice lo que es de gran consuelo y alegría.

Explicó que este reconocimiento concede privilegios litúrgicos, celebraciones solemnes especiales y el derecho a utilizar símbolos papales.

En cuanto al proceso para lograr este importante reconocimiento, el párroco sostuvo que fueron alrededor de dos años a nivel interno mientras se daba la organización en el campo formativo para tener mayor alcance con la gracia del espíritu y un año en el tema de documentación para la preparación de informes y adaptación de lugares.

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Al respecto Monseñor Carlos Arturo Quintero, obispo de la Diócesis de Armenia indicó que en este templo se tiene devoción al cristo de la esperanza. Explicó que existen basílicas mayores y menores, las mayores son cuatro en el mundo y todas quedan en Roma.

En cuanto a las menores, mencionó que están dispersos en todo el mundo donde se hace vinculación de la iglesia local con la universal por eso se tienen unos símbolos papales como el conopeo que es una sombrilla que refleja la protección y otro símbolo importante que es el tintinábulo que es una campanita adherida a un poste que expresa la unidad con el Papa.

Dijo que se llevará a cabo el próximo sábado la eucaristía a partir de las 10 de la mañana en el templo de Quimbaya con la presencia del presbiterio y con la visita del cardenal primado de Colombia, Monseñor José Luis Rueda Aparicio que refleja la comunión de iglesia.

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El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya anunció que el tercer ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor registra el 84 % de avance en las entregas programadas.Este ciclo finalizará el próximo 4 de mayo. Cuenta con una inversión de 653.000 millones de pesos, destinados a garantizar el bienestar y la protección de 3 millones de personas mayores.

La entrega de este beneficio de 230.000 pesos se realiza a través de los operadores SuperGIROS y SuRed, que cuentan con una red de más de 31.000 puntos en zonas urbanas y rurales.

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La Cámara de Comercio del Armenia y del Quindío, la Junta de Comerciantes y la Alcaldía de Filandia realizará la segunda versión de Filandia Un Solo Jardín este viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo en la Plaza principal del municipio.

El recorrido incluirá estaciones interactivas como túnel de hojas, arcos vivos elaborados con flores y follajes y columpio floral. Además, los asistentes podrán presenciar demostraciones en vivo del arte de decorar silletas y canastos con flores.

Serán más de 50 expositores entre las categorías de viveros, exposiciones florales, follajes, orquídeas, palmas, bonsáis, insumos orgánicos de uso agrícola, turismo comunitario y artesanías.

El sábado a las 5:00 se realizará el desfile de 70 bicicletas adornadas con flores y el domingo a las 3:00 pm Desfiles de carritos de madera decorados con ornamentación floral gracias a la vinculación de diez restaurantes.

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En noticias políticas, el concejal de Armenia del nuevo liberalismo José Ignacio Rojas renunció a su curul en la corporación, así lo confirmó en redes sociales donde indicó “Hoy cierro un capítulo en mi servicio a Armenia: he presentado mi renuncia al Concejo Municipal, convencido que mi labor desde la oposición fue el escenario para demostrar que se puede hacer política con rigor.

“Hoy renuncio a mi curul, pero no a mis sueños por Armenia” al parecer su renuncia esta motivada porque tiene aspiraciones de ser nuevamente candidato a la alcaldía de Armenia.

El reemplazo del concejal Rojas será Juan David Torres del partido La Fuerza de la Paz de acuerdo con las normas electorales debe asumir esta curul en la corporación concejal municipal de Armenia.

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La Gran Fiesta del Trabajador Quindiano, será mañana viernes primero de mayo en el parque Soledén de Comfenalco, Quindío que tiene como espectáculo central la presentación artística de Los Chiches Vallenatos y Luisito Muñoz en el teatro al aire libre La Guaquería.

En esta oportunidad, la Caja no cobrará el ingreso de los afiliados de las categorías A y B porque aplica para esta población un subsidio del 100%, mientras que los trabajadores de categoría C pagarán $5.000 y las personas no afiliadas, $10.000. Menores de 12 años de edad accederán sin costo al complejo turístico y deportivo.

Quienes estén interesados en asistir podrán reclamar sus pases de ingreso personal presentando su documento de identidad en las Droguerías Comfenalco Quindío, CAPF, Comfebox, en la tesorería ubicada el edificio administrativo de la Caja o en las taquillas del parque Soledén

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En deportes, el Deportes Quindío sigue de líder del cuadrangular A del Torneo Dimayor de la B, luego de su empate 0 a 0 ante Internacional de Palmira de visitante, el equipo milagroso suma 4 puntos en la tabla de posiciones, siguen Envigado y Tigres con tres puntos e Inter de Palmira con un punto.

El próximo partido del conjunto cuyabro será este lunes 4 de mayo a las siete de la noche en el estadio Centenario de Armenia, cuando el Deportes Quindío enfrente a Tigres.

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A propósito, desde la comisión local de fútbol han confirmado que dos de las personas sancionadas que han incurrido en comportamientos contrarios a la convivencia en el estadio Centenario, serán objeto de medidas complementarias de ingreso a un proceso psicosocial y de trabajo comunitario.

Como parte de las estrictas sanciones que están aplicando las autoridades municipales, para erradicar hechos que afecten la seguridad ciudadana y así se garantice un ambiente tranquilo para todos los asistentes.

Estas decisiones son lideradas por la Alcaldía de Armenia, que preside la Comisión Local de Fútbol, e impactan a dos ciudadanos que, en partidos del Deportes Quindío celebrados en casa, en el estadio Centenario, incurrieron en conductas censurables y que pusieron en peligro la convivencia e integridad de los demás asistentes.

Así, además de la sanción de no poder ingresar al Jardín de América con motivo del próximo cotejo del onceno cafetero ante Tigres, este 4 de mayo, correspondiente a la tercera fecha de los cuadrangulares de la categoría B del Fútbol Profesional Colombiano, FPC, a los ciudadanos sancionados se les recomendó —en el primer caso—, adelantar un proceso psicosocial y hacer la respectiva ruta de atención en salud que evidencie mejora en su comportamiento, y cumplir con un trabajo comunitario,

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En el segundo debido al comparendo que se le impuso a una ciudadana por el porte de armas blancas cuando intentó ingresar al máximo escenario deportivo de la ciudad.

Por su parte, la comisión, coordinada por la Secretaría de Gobierno y Convivencia, determinó el despliegue de medidas de control y vigilancia para el juego del próximo lunes, con el propósito de prevenir hechos que alteren el orden, y definió que la apertura de puertas al público se realizará a partir de las 6:00 p. m., permitiendo un ingreso organizado y seguro.

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De otro lado, El alcalde de Armenia, James Padilla García, informó en el Comité Regional de Moralización del Quindío que se avanza en la corrección de las observaciones técnicas del complejo acuático, con el objetivo de habilitar su apertura al público, la cual se proyecta para el próximo 9 de mayo.

Este anuncio fue reforzado por el director del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, Imdera, Wilson Francisco Herrera Osorio, quien agregó que la empresa Proyecta conoce estas situaciones técnicas y el contratista adelanta los ajustes.

En su intervención, precisó que el mantenimiento del complejo ha sido permanente y que el pasado 20 de abril se firmó el acta de inicio del contrato para el sostenimiento y mantenimiento de las piscinas. Este contempla el tratamiento del agua, suministro de insumos como cloro y la operación del cuarto de máquinas, a cargo de una empresa especializada.

En este sentido, enfatizó en que el complejo acuático, sus piscinas y alrededores han permanecido en óptimas condiciones de cuidado y mantenimiento, mientras que indicó que se ha estimado una fecha para su apertura, —9 de mayo— con un evento deportivo para el cual ya se adelantaron reuniones con la Liga de Natación y la Liga de Triatlón del Quindío.

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Finalmente, desde el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, Imdera, se informó que la agenda de mayo de la ciclovía dominical comenzará este domingo 3 de mayo, priorizando y fortaleciendo actividades físicas y de recreación dirigida, para seguir contribuyendo a la integración ciudadana y de sus núcleos familiares.

Se anticipó para el quinto mes del año la continuidad del programa Vías Activas y Saludables, VAS, en articulación con entidades culturales y comunitarias, el aprovechamiento del espacio público para el deporte y la recreación, además de la celebración de una jornada de bienestar animal