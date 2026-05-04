Lunes 4 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Tras el anuncio de cierre inmediato de la aerolínea Spirit, los gremios en el Quindío evidenciaron su preocupación por el impacto negativo en la conectividad internacional

Y es que Spirit Airlines anunció el cierre oficial de todos sus servicios debido a los problemas financieros que viene afrontando, explicaron que cancelan todos sus vuelos y cierran todas sus operaciones de forma inmediata.

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Frente a esta compleja situación, los gremios en el departamento han evidenciado que es alta la preocupación por el panorama financiero que golpea a las aerolíneas y por ende a la dinámica económica de las regiones por la conectividad aérea internacional.

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El director del comité intergremial del departamento, Juan David Pachón lamentó el cese de operaciones, pero enfatizó en que era una situación que se veía venir ya que en años anteriores se había acogido a la ley de quiebra en Estados Unidos.

Recordemos que la aerolínea Spirit Airlines estaba operando con vuelos todos los días por el aeropuerto internacional el Edén de Armenia en la ruta hacia Fort Lauderdale en Florida, Estados unidos.

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Ante el anuncio del cese de operaciones de Spirit Airlines y la consecuente afectación de la conectividad internacional del Aeropuerto Internacional El Edén, ANATO Eje Cafetero inició una gestión directa con aerolíneas nacionales e internacionales para solicitar la evaluación urgente de nuevas operaciones desde y hacia Armenia.

La gestión se viene adelantando con compañías como Avianca, LATAM, JetBlue, American Airlines y Jet SMART, con el propósito de presentarles el potencial comercial, turístico y operativo del Quindío, así como la oportunidad que representa atender un mercado que ya fue validado durante más de 17 años por la operación de Spirit en la ruta Armenia–Fort Lauderdale.

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Diego Vásquez Hoyos, presidente de la Junta Directiva Nacional de ANATO y empresario del sector turístico del Quindío “Es importante dejar claro que la salida de Spirit no responde a una falta de mercado en Armenia. Por el contrario, durante más de 17 años esta ruta demostró una demanda real, sostenida y con alto potencial. Hoy lo que existe es una oportunidad concreta para que otra aerolínea llegue a atender un mercado que ya está probado”, señaló

Desde ANATO han resaltado que El Edén cuenta con condiciones operativas competitivas, ubicación estratégica en el corazón del Eje Cafetero, influencia sobre un mercado regional ampliado y una oferta turística consolidada, factores que hacen del Quindío un destino atractivo para la expansión aérea.

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La secretaria de Turismo, Industria y Comercio, Juana Camila Gómez Zamorano, señaló que el cierre de operaciones representa un golpe significativo para la conectividad regional y el flujo de visitantes hacia el Quindío.

No obstante, la funcionaria destacó que, de manera anticipada, el Gobierno departamental ya venía adelantando gestiones con aerolíneas nacionales e internacionales, en articulación con gremios como ANATO, la Cámara de Comercio y el Comité Intergremial, con el objetivo de abrir nuevas rutas que conecten al Quindío con destinos estratégicos.

Entre las alternativas en estudio se encuentran frecuencias hacia ciudades como Bogotá, Medellín y la Costa Caribe, así como rutas internacionales hacia Panamá y el estado de La Florida EE. UU.

Estas gestiones se fortalecieron durante la más reciente edición de la Vitrina Turística de ANATO, donde se lograron acercamientos y compromisos con diferentes aerolíneas, los cuales continúan en proceso.

Aunque se trata de un trámite que requiere tiempo, desde el Gobierno del Quindío se reitera el compromiso de avanzar en la recuperación de la conectividad aérea, entendida como un factor clave para la competitividad turística y el desarrollo económico del departamento.

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A través de un comunicado La Lotería del Quindío informó que a partir desde el 30 de abril suspendieron los sorteos programados.

Anunciaron que la medida se realiza con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera y la adecuada administración de los recursos públicos.

Sostienen que trabajan para reanudar los sorteos en el menor tiempo posible y que las personas que adquirieron el billete correspondiente al sorteo N° 3012 deberán acercarse a su distribuidor autorizado para solicitar la devolución del dinero.

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Conscientes de la relevancia que tiene la Lotería del Quindío en la vida, el bienestar social y la salud de los habitantes del departamento, el gerente de la entidad, Ricardo Emilio Muñoz, extendió una invitación a los medios de comunicación para participar en una rueda de prensa que se realizará mañana martes 5 de mayo a partir de las 8:30 a.m.

El encuentro tendrá lugar en las oficinas de la entidad, donde las directivas presentarán detalles de una decisión estratégica orientada a garantizar la continuidad y sostenibilidad de la Lotería. Según se ha anticipado, el anuncio estará enfocado en acciones concretas que buscan fortalecer el papel de esta institución en el desarrollo social del departamento.

Durante la jornada, se espera que los voceros expliquen cómo esta determinación contribuirá a preservar uno de los patrimonios más importantes del Quindío, resaltando su impacto en sectores clave como la salud pública.

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El Ministerio de Defensa reportó un operativo en el Quindío contra una red de reclutamiento de disidencias de las Farc, 21 personas resultaron capturadas y 12 menores aprehendidos

A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa Pedro Sánchez dio a conocer que en el municipio de La Tebaida en el Quindío se llevó a cabo un operativo contra una red de reclutamiento de disidencias de las Farc.

El ministro informó que la Policía capturó a 21 personas y logró la aprehensión y restablecimiento de derechos de 12 menores que eran víctimas de reclutamiento ilegal por parte de estructuras de las disidencias Farc.

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Al respecto el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez dio a conocer que el caso se presentó el pasado viernes 1 de mayo en horas de la noche donde en un operativo de control fue interceptado un bus de servicio especial en el sector de La Herradura en jurisdicción del municipio de La Tebaida.

El funcionario explicó que en el vehículo se transportaban cerca de 30 personas quienes presuntamente se dirigían a integrar una estructura guerrillera los cuales vestían camisetas blancas y portaban documentos que tras una verificación preliminar se constataron que eran falsos.

Asimismo, dijo que los menores de edad fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos, mientras que los mayores de edad fueron capturados y verán responder ante la justicia por los presuntos delitos de rebelión, falsedad en documento público y reclutamiento de menores

Afirmó que hoy a partir de las 9 de la mañana realizarán un consejo extraordinario de seguridad con el fin de analizar esta situación y otros temas de seguridad relevantes para el departamento.

El ministro destacó que estas personas las movilizaban desde el Cauca con destino a Granada, Meta para fortalecer la capacidad de extorsión, narcotráfico y violencia.

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Cinco homicidios en el puente festivo del trabajo en el departamento del Quindío, 3 en Armenia y dos en Filandia mantienen la preocupación por la criminalidad en la región

Los últimos dos casos se registraron en Armenia, donde según la policía fueron asesinadas dos personas entre sábado y domingo

El primer hecho se registró sobre las 7 de la noche del sábado 2 de mayo en vía pública de la manzana 37 del barrio Simón Bolivár, donde fue asesinado por impacto de arma de fuego Juan Sebastián Morales Acevedo de 29 años de edad.

Esta persona era conocido como alias “Mueco o Chagualo” dinamizador del comercio de estupefacientes en este sector con registros en SPOA por los delitos de:11 por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2023, 3 por hurto en año 2017, uno por lesiones personales en el año 2018 y uno por concierto para delinquir en el año 2022.

De acuerdo con información preliminar, la víctima del ataque sicarial había sido condenado previamente por el delito de tráfico de estupefacientes y cumplió una pena de dos años en centro carcelario, del cual salió aproximadamente hace 5 meses. Por otra parte, era hermano de alias “Pupo y Julián” integrantes de una estructura delincuencial desarticulada el pasado mes de noviembre en la ciudad de Armenia.

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En otro hecho, sobre las 2 de la madrugada del domingo 3 de mayo en el barrio Altos de Monserrate en vía pública, resultó lesionado a causa de impactos de arma de fuego Jhon Faber Jiménez Granda de 32 años de edad, quien fue trasladado al hospital del sur y murió a causa de las heridas

Esta persona era conocido como alias “Faber” con registros en SPOA por los delitos de: uno por inasistencia alimentaria en el año 2022 y uno por lesiones personales en el año 2020

Estos hechos se ejecutaron según la Policía por los mal llamados ajustes de cuentas, entre delincuentes dedicados al tráfico de estupefacientes en la ciudad.

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Las autoridades en el Quindío ofrecen recompensa por el doble homicidio que se registró en plena vía pública del municipio turístico de Filandia

Precisamente durante la noche del viernes festivo 1 de mayo en plena vía pública fueron asesinadas dos personas que se movilizaban en una motocicleta y vendrían siendo perseguidas desde el municipio de Quimbaya por sicarios.

Las víctimas fueron identificadas como Víctor Manuel Cifuentes Suarez y Brayan Castrillón Marín, de acuerdo con la información de la Policía uno de ellos es un reconocido expendedor de estupefacientes en Quimbaya y había sido capturado meses antes por este delito.

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El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento confirmó que establecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información veraz que permita el esclarecimiento de este hecho de sangre que causó consternación debido a la alta afluencia de turistas en dicho municipio.

Explicó que la Policía en articulación con el Ejército y el seguimiento de las cámaras de seguridad lograron identificar a una de las dos motocicletas involucradas en el hecho por lo que aspiran en el menor tiempo tener resultados positivos.

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A través de una rueda de prensa virtual, el alcalde del municipio de Filandia Duberney Pareja enfatizó que fue un hecho ajeno a Filandia puesto que son problemas con municipios que son cercanos como es el caso de Quimbaya.

Informó que se registró una persecución desde el municipio de Quimbaya y finalmente termina el doble homicidio en Filandia, donde por fortuna no resultó afectado ningún turista o persona ajena al hecho delictivo.

Fue claro que han colaborado en el proceso de recolección de evidencias con el fin de esclarecer los hechos, sin embargo, cuestionó que no funcionó el plan candado lo que no permitió la captura de los sicarios. Llamó la atención de la Policía sobre el caso en el que no se generó la efectividad ya que una vez sucedió el hecho no se registraron los cierres de las salidas del municipio.

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Es de resaltar que también se presentó un ataque sicarial en Armenia, allí un hombre identificado como Wilyordis Romero Rivera de 32 años edad, conocido con el alias de Tuti fue asesinado con arma de fuego hecho ocurrido sobre la manzana 3 en vía pública del barrio Colinas.

La víctima alias “Tuti” tenía con registros en SPOA por los delitos de: Homicidio año 2019, Homicidio culposo años 2020., Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o accesorios en años 2016 – 2026, Lesiones personales año 2026 y Amenazas con arma de fuego años 2023 – 2024 y amenazas año 2025.

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Después de siete meses del cierre temporal por obras de mejoramiento en la morgue del Quindío, se realizó la reapertura para su funcionamiento

En septiembre del año 2025 iniciaron las obras de adecuación de la morgue ubicada en el municipio de Calarcá y como plan de contingencia inicialmente los cuerpos eran trasladados hacia Pereira, pero al superar la capacidad el cementerio Jardines de Armenia sirvió como morgue temporal.

Finalmente, las obras fueron entregadas el pasado 30 de abril y tras la habilitación de la secretaría de salud se generó la reapertura correspondiente.

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Al respecto el director operativo infraestructura vial y social de la gobernación del Quindío, Carlos Felipe Sabogal reconoció que era una obra de complejidad puesto que eran adecuaciones sobre una infraestructura existente que tenía una serie de observaciones realizadas por las auditorias de la secretaría de salud con el fin de prestar un mejor servicio.

Manifestó que tras un arduo trabajo se cuenta con una morgue operativa teniendo en cuenta que faltan pequeñas adecuaciones para llegar al 100%. En cuanto a las obras realizadas en la morgue, sostuvo que se requerían espacios totalmente separados y adecuados uno para la parte de necropsia, zona de neveras y conservación y otro para los procedimientos como la extracción de órganos.

Explicó que actualmente la morgue departamental cuenta con tres áreas para realizar este tipo de procesos operativos y toda el área de residuos quedó aislada teniendo en cuenta los respectivos requisitos. Además, dijo que establecieron la ampliación de la morgue donde había una nevera y quedarán tres operativas, antes solo contaban con una camilla para las necropsias y adecuaron tres.

Recordemos que se tiene viabilizado un lote para la construcción de la morgue en Armenia, sin embargo, el tema álgido es la consecución de recursos.

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Armenia aumentó la cifra de desempleo en 2,1% y se ubica como la cuarta ciudad del país con mayor tasa de desocupación, centrales obreras sostienen que la informalidad es una de las grandes problemáticas

De acuerdo con el reporte del DANE para el trimestre enero-marzo del año 2026, Armenia registró una tasa de desocupación del 12,7% ubicándose como la cuarta ciudad del país con mayor cifra de desempleo y la primera del Eje Cafetero.

Respecto al mismo periodo del año anterior la capital quindiana registraba 10,6% por lo que refleja que el aumento es del 2,1%.

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El presidente de la Confederación General del Trabajo en el Quindío, Hugo León Echeverry señaló que es un tema que ha sido repetitivo en la ciudad donde muchos años ocupó el deshonroso primer lugar y luego fue bajando, sin embargo, se evidencia el repunte lo que preocupa.

Enfatizó que una de las problemáticas está relacionada con la informalidad que se evidencia altamente en diferentes puntos de la ciudad donde los ciudadanos por necesidad deben optar por dicha actividad informal.

Cuestionó que el Dane abarca la informalidad como empleo cuenta propia que no debe ser así por eso considera es clave los cambios que se buscan formalizar como el incremento en el salario mínimo que es beneficioso para la clase trabajadora.

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Hasta 8 vallas de gran formato y 10 avisos publicitarios, así como la activación del canal oficial [ publicidadvisualexterior@armenia.gov.co ] para que la ciudadanía reporte posibles irregularidades en la instalación de propaganda electoral, hacen parte de las medidas que fijó la Alcaldía de Armenia, de cara a las elecciones presidenciales de 2026, y que su primera vuelta será el próximo 31 de mayo.

Mediante el decreto 116 del 30 de abril de 2006, se expidieron las condiciones, estableciendo límites, requisitos y sanciones para garantizar el orden urbano y la equidad entre campañas.

El decreto estableció zonas donde está prohibida la instalación de propaganda política, como espacios públicos, parques, infraestructura del Estado, árboles, centros históricos y áreas cercanas a bienes de interés cultural y sedes de la Registraduría, con el fin de proteger el entorno urbano y evitar la contaminación visual.

Adicionalmente, se fijaron requisitos técnicos y legales para la instalación de vallas, como pólizas de responsabilidad civil, conceptos de ingeniería y autorización expresa de propietarios, así como la obligación de registrar cada elemento publicitario ante la Administración Municipal.

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Renunció la secretaria de educación de la gobernación del Quindío, Tatiana Hernández Mejía así lo anunció durante la mesa pública departamental del Programa de Alimentación Escolar que se llevó a cabo el jueves 30 de abril donde resaltó la importancia de la implementación del programa de alimentación escolar PAE que ha funcionado sin problema desde el primer día de clases en 11 de los 12 municipios del departamento, no se conoce quién quedará en el cargo en la administración departamental.

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Tres instituciones educativas oficiales de Armenia tendrán nuevos rectores, a partir del presente mes: la Escuela Normal Superior del Quindío con Diego Fernando Mosquera Canizalez; la Enrique Olaya Herrera con Natalia Andrea Giraldo Vásquez, y la Teresita Montes con María Elena Ríos Henao.

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En Armenia inició el proceso para implementar cámaras de foto detección, avanzan en trámites ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial

Recordemos que el proyecto ha generado polémicas en oportunidades anteriores e incluso el Tribunal Administrativo del Quindío realizó reparos en el proceso. Tras surtir las inquietudes, la administración municipal avanza con la implementación del nuevo sistema inteligente de movilidad.

Al respecto el secretario de tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño explicó que están en los dos primeros meses de la implantación del proyecto donde ya avanzan en los trámites para presentar ante la Agencia de Seguridad Vial los puntos propuestos para la instalación de las cámaras de foto detección que buscan mejorar la operatividad.

Además, dio a conocer que están en el proceso para implementar dentro de los dos meses el centro de gestión de movilidad donde monitorearán la ciudad en temas de movilidad. Dijo que otro punto clave dentro del proyecto es el de contar con plataformas tecnológicas para transformar el servicio en la secretaría como la virtualización de algunos trámites y pagos electrónicos.

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En el Quindío avanzan en la microzonificación sísmica, sería el único departamento del país con cobertura al 100% del estudio

El ingeniero Uriel Orjuela se refirió al proyecto que está dividido en dos componentes el de la microzonificación de Armenia como capital y la del resto de los municipios del departamento. Reconoció que una vez terminado todo el estudio es el único departamento que quedaría cubierto a nivel país y que es clave para el futuro de la construcción y en la actualización de planes y esquemas de Ordenamiento Territorial.

Manifestó que en cuanto al proyecto en la ciudad lo entregaron el año pasado a la alcaldía municipal teniendo en cuenta que debe ir a Bogotá a la asociación colombiana y la comisión asesora permanente del Gobierno Nacional experta en el tema para la revisión y aprobación correspondiente.

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Recordó que el territorio se encuentra en una zona de riesgo sísmico alto lo que se ha evidenciado con el estudio e incluso durante el proceso realizaron 30 perforaciones profundas en la ciudad y como resultado se detecta que no hay zonas vedadas lo que significa que dan los parámetros para diseñar sísmicamente.

El ingeniero también sostuvo que toda la zona de la carrera 20, barrio Berlín, San José donde más o menos pasa la traza de la falla Armenia tiene parámetros distintos de diseño lo que entrega una posibilidad de desarrollo en dichos puntos de la ciudad.

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En el municipio de Armenia se llevó a cabo una jornada de socialización del proyecto “Estudios y diseños fase III para el mejoramiento y/o mantenimiento de la Plaza de Toros”, una iniciativa liderada por la gobernación del Quindío y que será ejecutada por la Empresa para el Desarrollo Territorial PROYECTA

Con una inversión de $910.217.582, el proyecto busca sentar las bases técnicas necesarias para la intervención de este emblemático escenario, con el propósito de transformarlo en un espacio destinado a la vida, el arte y la cultura. Actualmente, los estudios y diseños superan el 50% de avance, un proceso fundamental para este desarrollo.

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Gerentes de hospitales del Quindío evidencian la problemática con la entrega de medicamentos para pacientes con enfermedades de salud mental

El gerente del hospital mental del municipio de Filandia, Juan Carlos Patiño reconoció que el panorama es preocupante puesto que los medicamentos son fundamentales para la efectividad de los tratamientos.

Indicó que en el servicio hospitalario no registran dificultades con los medicamentos, pero sí evidencian que la problemática se concentra con los usuarios de las EPS puntualmente con la Nueva EPS que es la del mayor número de usuarios en el departamento.

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Empresas Públicas de Armenia EPA continuó con las labores de limpieza en el sector de los puentes de la calle 26, como parte de las acciones articuladas para la recuperación de este importante espacio de la ciudad.

Para esta jornada, la entidad dispuso de cerca de 30 operarios con el fin de reforzar y finalizar la intervención iniciada anteriormente por la Alcaldía de Armenia.

Durante la actividad se realizaron labores de recolección, limpieza y disposición adecuada de residuos sólidos, logrando retirar aproximadamente 12 metros cúbicos de desechos que afectaban la imagen, la salubridad y el entorno del sector.

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Con un balance altamente positivo concluyó la versión XI de Expo EjeCafé, realizada en Pereira y organizada por los Comités de Cafeteros de Caldas, Risaralda y Quindío.

En el marco de esta actividad, se llevó a cabo el concurso Café de Calidad, donde resultó ganador Rodrigo Antonio Ramírez Henao, de la finca El Laguito, ubicada en la vereda Pradera Baja de Calarcá, el segundo lugar fue para Leidy Johanna Arbeláez Giraldo, de la finca Llanitos, en la vereda La Venada del municipio de Génova, esto en lo referente a los lotes de café presentados por el departamento del Quindío.

Así mismo la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío desarrolló con éxito AeroKids, un concurso dirigido a niños entre los 5 y 13 años, que contó con la participación de 27 niños provenientes de diferentes regiones del país, entre ellas Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Risaralda, Caldas y, por supuesto, Quindío. El segundo puesto de este concurso para para un niño quindiano Jerónimo Gómez Padilla

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Más de 70 bicicletas llenaron de color las calles de Filandia en el marco del festival “Filandia, un solo jardín” un atractivo para propios y visitantes, quienes disfrutaron de una experiencia familiar que resalta la identidad cultural y el valor paisajístico de la región.

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Con una ceremonia religiosa multitudinaria la parroquia Jesús, María y José del municipio de Quimbaya, recibió el título de Basílica Menor, un reconocimiento que resalta su importancia espiritual y religiosa para el departamento.

La eucaristía fue presidida por el Cardenal Primado de Colombia, monseñor Luis José Rueda Aparicio, en un acto solemne que marca un momento histórico para la comunidad. A las afueras del templo se destaca el Cristo de la Esperanza, una imponente imagen de 8 metros de altura que se convierte en símbolo de fe e inspiración para los visitantes.

El párroco Ferney Castañeda Marín señaló la promulgación oficial de la elevación al título de basílica menor concede privilegios litúrgicos, celebraciones solemnes especiales y el derecho a utilizar símbolos papales.

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En deportes, Hoy hay fútbol en Armenia, a las siete de la noche en el estadio Centenario, el Deportes Quindío enfrentará a Tigres por la tercera fecha del cuadrangular A semifinal del Torneo Dimayor de la B, cabe recordar que el equipo milagroso es líder del grupo con 4 puntos y de ganar esta noche se mantendrá líder.

Las autoridades han establecido medidas especiales de seguridad y se mantiene la promoción de 2x1 en la boletería en las tribunas, oriental, occidental y norte, donde dos hinchas pueden ingresar con una boleta al estadio Centenario, las puertas del escenario deportivo se abrirán a las 6 de la tarde.

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De otro lado, La Selección de Bowling de bolos del Quindío, con el respaldo de Indeportes Quindío, cerró su participación en el Campeonato Nacional sub-35, disputado en Bogotá del 25 al 30 de abril, con un total de cinco medallas: dos oros, una plata y dos bronces.

Los resultados estuvieron encabezados por Laura Plazas, quien obtuvo oro en sencillos femenino y plata en el todo evento. A su vez, Sofía Victoria y Samuel Jaramillo lograron el oro en dobles mixtos, mientras que, en la modalidad por equipos, integrada por Plazas, Jaramillo, Victoria y Londoño, el Quindío sumó dos medallas de bronce, una en equipos y otra en todo evento por equipos.

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El proceso contractual que llevará a la transformación integral del estadio San José de Armenia sigue avanzando tras la adjudicación de la interventoría que acompañará y vigilará la ejecución del contrato de obra pública que realizará el Consorcio AGA San José, por un valor de $7.118.127.934.

El nuevo contrato de “Interventoría técnica, contractual, jurídica, administrativa, financiera, social y ambiental para la adecuación del escenario deportivo estadio San José”, fue adjudicado al proponente plural Consorcio Perseverar Deportivo Armenia, por un valor de $671.845.138.

el director del Imdera, Wilson Francisco Herrera Osorio explicó “Con este paso, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia completa una de las etapas más importantes del proceso, garantizando seguimiento especializado sobre la obra deportiva, ellos serán nuestros ojos, y nos llevará a informar el avance semanalmente”,

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La interventoría tendrá como función principal ejercer un control sobre la ejecución de la obra, verificando aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, contables, sociales y ambientales, además de asegurar la calidad de los materiales, la estabilidad de la construcción, el cumplimiento de obligaciones legales y prestacionales, y la emisión de observaciones e instrucciones por escrito para preservar la transparencia y el rigor técnico del proyecto.

El proyecto de adecuación contempla la construcción de una cancha sintética reglamentaria, además de la intervención de bancos de suplentes, zonas técnicas, tribunas, camerinos, baterías sanitarias, cerramiento perimetral, mobiliario urbano y accesos, con criterios de seguridad, comodidad y accesibilidad para deportistas y usuarios.