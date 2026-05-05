Lista de departamentos afectados por nueva onda tropical: últimos reportes según el IDEAM

Autoridades como el Ideam han advertido sobre el posible arribo de la primera onda tropical del año, un sistema que incrementaría las lluvias en el Caribe colombiano y anticipa el inicio de una fase climática clave.

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El fenómeno meteorológico ingresaría al territorio nacional en los próximos cuatro días, aumentando las probabilidades de lluvias intensas en la región.

El fenómeno llegará acompañado de un incremento en la nubosidad y precipitaciones, marcando el inicio de la temporada de estos sistemas atmosféricos en el país.

Pronóstico por departamentos y condiciones locales:

A pesar del posible debilitamiento de la onda, las autoridades ambientales prevén lluvias en sectores específicos del norte del país. Los departamentos con mayor probabilidad de precipitaciones son:

Córdoba y Sucre: se esperan lluvias en diversos sectores.

se esperan lluvias en diversos sectores. Bolívar, Magdalena y Atlántico: precipitaciones en áreas dispersas.

precipitaciones en áreas dispersas. Cesar y La Guajira: afectaciones principalmente en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.

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Los expertos señalan que estas lluvias se manifestarán prioritariamente durante las horas de la tarde. Este comportamiento se debe a la interacción de la onda con otros sistemas como la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), la Baja del Darién y la influencia de frentes fríos provenientes del hemisferio norte.

De acuerdo con el pronóstico del NHC, se estima que esta onda tropical ingrese al territorio nacional en un rango de 48 a 72 horas aproximadamente; sin embargo, es importante indicar que, si las actuales condiciones de aire seco persisten sobre el mar Caribe, su influencia sobre la actividad convectiva sería limitada. Este sistema continuará bajo monitoreo permanente.

Autoridades como el Ideam han advertido sobre la posible transición hacia un evento de El Niño en el segundo semestre del año, con probabilidades significativas entre mayo y julio.

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Esto implica que, aunque en el corto plazo se registren lluvias asociadas a ondas tropicales, el comportamiento del clima podría cambiar hacia condiciones más secas en los meses posteriores si el fenómeno se consolida.

Las autoridades también recomiendan seguir los boletines oficiales y reportes meteorológicos, dado que la evolución de estos sistemas puede cambiar rápidamente y modificar el pronóstico en cuestión de horas.

Finalmente, el Ideam advirtió que una segunda onda tropical ya ha emergido de las costas de África, aunque se encuentra aún alejada del territorio nacional y bajo monitoreo preventivo.

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