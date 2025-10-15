Inicia la segunda temporada más lluviosa del país: IDEAM

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció que las lluvias continuarán durante los próximos días en la región Caribe. En el departamento del Atlántico se prevén precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente en horas de la tarde y la noche, con mayor intensidad hacia el sur del territorio.

MiroVan Sverko, meteorólogo del Ideam, explicó en diálogo con Caracol Radio que:

“En el departamento del Atlántico, especialmente en Barranquilla, se esperan mañanas con cielo despejado y aumento gradual de la nubosidad, con alta probabilidad de lluvias fuertes e intensas en horas de la tarde y la noche durante los próximos días”.

Atlántico en alerta amarilla y naranja

El experto añadió que el Caribe colombiano, y en especial el Atlántico, se encuentran bajo alerta amarilla y naranja por la persistencia de condiciones inestables.

“En la región Caribe se mantiene una alerta amarilla por condiciones de tiempo lluvioso en el litoral norte y central, especialmente en el ámbito marítimo. En cuanto a los ríos, el departamento del Atlántico se encuentra en alerta naranja por las posibles lluvias que podrían presentarse en horas de la tarde, con probabilidad de formación de arroyos en Barranquilla y Soledad”, señaló Sverko.

Llamado a la precaución

Con la llegada de la temporada de lluvias, también aumenta la presencia del caracol africano, una especie invasora que representa riesgos para la salud y el ecosistema.

La pediatra Johana Penagos advirtió que: “Durante la temporada de lluvias aumenta la presencia del caracol africano, ya que las condiciones de humedad favorecen su reproducción y desplazamiento. Esta especie suele esconderse en épocas secas y reaparece con la lluvia para alimentarse y multiplicarse rápidamente. Como médico, es importante recordar a la comunidad que no deben manipularlos con las manos desnudas, deben lavar bien las frutas y verduras, mantener patios y jardines limpios y reportar a las autoridades si observan grandes concentraciones de estos caracoles”.

Ante la continuidad de las lluvias, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones y evitar arrojar residuos en los canales de drenaje, con el fin de prevenir emergencias durante los próximos días.