Las autoridades incautaron aproximadamente una tonelada de marihuana en la vía Manizales - Bogotá

Manizales

Los uniformados de la subestación de policía del Alto de Letras incautaron 1.400 paquetes que contenían marihuana, lo que representa cerca de unas 600.000 dosis que se distribuirían, presuntamente, en la ciudad de Manizales. Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, afirma que esta labor no es de solo patrullaje, sino de golpear las finanzas criminales.

Le puede interesar: MinTrabajo denuncia amenazas a consejeros de caja de compensación en Caldas

“El microtráfico es el problema de todos los problemas, por eso sacamos la marihuana y cualquier sustancia psicoactivas de las calles, estamos salvando a muchos jóvenes”.

El mandatario local agrega que se investiga el origen de la marihuana incautada y si pertenecía a un grupo de delincuencia común. Entre tanto, mediante la información suministrada por la comunidad, la policía llegó al sector de El Ocho, donde hallaron una camioneta accidentada descubriendo que en su interior había casi una tonelada de mencionado estupefaciente.

Le puede interesar: “La corrupción en el actual Gobierno es una vergüenza”: Candidato Sergio Fajardo

El comandante (E) de la Policía Metropolitana de Manizales, César Aristizábal, resalta que también han incautado en distintos operativos 400 kilos de sustancias psicoactivas como base de coca, clorhidrato de cocaína, metanfetaminas, bazuco y tusi.

Cabe recordar que el mes pasado, la Policía Metropolitana de Manizales incautó 680 kilogramos de marihuana que eran transportadas en un vehículo tipo van en el barrio Villapilar.