MinTrabajo denuncia amenazas a consejeros de caja de compensación en Caldas

Los representantes de los trabajadores designados por el Ministerio de Trabajo ante el consejo directivo de la caja de compensación familiar, Confa, son amenazados de muerte, los mensajes y panfletos llegan de números de celulares desconocidos, una de las personas que ha sido víctima cuenta que los gremios los han tildado de querer sacar al actual director y de desestabilizar la entidad.

“Fuimos delegados por el presidente Petro para representar a los trabajadores, pero hemos sido hostigados e intimidados, los gremios en particular, no han hablado bien de nosotros como la Directora de Camacol Caldas, ha violado el derecho a la confidencialidad diciendo temas que se habían conversado en el consejo y nos ha generado malestar, ya que ha mentido afirmando que nosotros queremos sacar al actual director y desestabilizar Confa, pero eso es falso”.

Esta persona, agrega que en las últimas horas han recibido dos amenazas vía WhatsApp: “... No estamos dispuestos a que se adueñen de más entidades. Por lo anterior, les exigimos a ustedes la renuncia al consejo en las próximas 72 horas. Lo que está quieto y bien, se deja quieto. El mensaje es fuerte y claro, renuncia en 72 horas o se atienen a las consecuencias…”.

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Falta de ejecución de nombramiento

Dicho consejo está conformado por 10 integrantes (5 de los gremios y 5 de los trabajadores), de los últimos, tres son sindicalizados y dos no. Al parecer, la caja de compensación no ha acatado un nombramiento, según un comunicado de la Superintendencia de Subsidio Familiar, para incluir a “Katherine Ortiz, que no la conozco, pero aparece en el certificado de existencia, entonces no entiendo qué sucede, hay un juego de poderes muy complejo acá; eso está en un litigio jurídico”, concluye mencionado miembro del consejo y representante de los trabajadores.

¿Qué dicen de Confa?

Por su parte, el director de Confa, Juan Eduardo Zuluaga, afirma que se enteraron hace poco de las amenazas, por lo que condena esta clase de actos, indica que trabajan de la mano con el jefe de Seguridad y la Defensoría del Pueblo para brindar seguridad a los cinco representantes de los trabajadores designados por el ministerio.

“Empezamos a trabajar aquí cuando el ministro publicó en su red social, pero personalmente, es condenable que amenacen a los consejeros. Yo creo que eso no amerita ninguna justificación y desde esta caja condenamos. Pedimos a la Defensoría del Pueblo revisar el caso y mirar si las personas necesitan algún esquema de seguridad; esto hay que tomarlo muy en serio y forma parte de la polarización del país y debemos tratar que estas cosas no ocurran”.

El gerente, califica de desafortunada la publicación de Sanguino, puesto que desde el consejo directivo de la caja de compensación han actuado bajo la normatividad y el debido proceso y afirma que está sucediendo lo que se temía, politizar la institucionalidad.

“Son unas declaraciones desafortunadas al ligar algo que no tiene que ver con la administración de la caja, dejar sombras de duda acerca de que hay una intencionalidad de parte de esta administración interrumpir el nombramiento de los consejeros cuando lo que hemos intentado es que se haga de la manera legal y correcta; nosotros no utilizamos redes sociales para este tipo de hechos. Tememos que se politice la institucionalidad. Yo quiero ser honesto, yo no me atornillo a ningún cargo”.

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Los trabajadores amenazados ya interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y esperan una medida de seguridad para su protección.

Gobernador (E) de Caldas también es amenazado

Igualmente, Ronald Bonilla, gobernador (E) de Caldas e integrante del consejo directivo, recibió mensajes intimidantes que buscan afectar su integridad y a su familia, por lo que la administración departamental rechaza cualquier tipo contrario a la ley.

“Hoy y ayer he recibido amenazas en torno a mi participación del consejo directivo en Confa. Es un rechazo total por parte del gobierno de Caldas. Tenemos un renglón en al junta de Confa, tratamos de ayudar al director Juan Eduardo, a trabajar con los demás miembros en pro de esta empresa tan querida, pero lo que se ha difundido no obedece a la realidad e invitamos a las autoridades competentes a indagar y que entendamos quiénes quieren hacer daño a la junta directiva y a nosotros como gobierno departamental”, manifiesta Ronald Bonilla, gobernador (E) de Caldas.