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17 mar 2026 Actualizado 18:08

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Profesionales de la salud piden al gobierno responsabilidad en el manejo del sector

Médicos califican como “bravuconada” anuncios del jefe de Estado

Hospital y medico imagen de referencia / Foto: Getty Images / sudok1

Hospital y medico imagen de referencia / Foto: Getty Images

Cúcuta

Indignados, y con gran preocupación se mostraron los profesionales de la salud frente al más reciente anuncio del gobierno nacional de liquidar las EPS en quiebra.

El doctor Alonso Vellojín dijo a Caracol Radio que “el presidente no tiene esa competencia, hay procesos de intervención y administrativos que tiene en sus manos la Superintendencia de salud que es la responsable de este tipo de acciones”.

“No es legal lo que dice el gobierno y esto puede ser más es que una bravuconada del presidente que esta acostumbrado a ese tipo de mensajes” dijo el galeno.

Indicó que hoy preocupa el mensaje teniendo en cuenta el número de empresas intervenidas por el mismo gobierno, y más allá el grueso número de usuarios que están a la deriva en la atención por la crisis de la red pública y privada.

En esta zona del país, el único centro médico que mantiene las puertas abiertas es el hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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