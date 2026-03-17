Profesionales de la salud piden al gobierno responsabilidad en el manejo del sector

Cúcuta

Indignados, y con gran preocupación se mostraron los profesionales de la salud frente al más reciente anuncio del gobierno nacional de liquidar las EPS en quiebra.

El doctor Alonso Vellojín dijo a Caracol Radio que “el presidente no tiene esa competencia, hay procesos de intervención y administrativos que tiene en sus manos la Superintendencia de salud que es la responsable de este tipo de acciones”.

“No es legal lo que dice el gobierno y esto puede ser más es que una bravuconada del presidente que esta acostumbrado a ese tipo de mensajes” dijo el galeno.

Indicó que hoy preocupa el mensaje teniendo en cuenta el número de empresas intervenidas por el mismo gobierno, y más allá el grueso número de usuarios que están a la deriva en la atención por la crisis de la red pública y privada.

En esta zona del país, el único centro médico que mantiene las puertas abiertas es el hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta.