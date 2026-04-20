SENA lanzó curso virtual y gratuito sobre manejo de finanzas personales: requisitos para inscribirse

Según explica la Universidad del Rosario, la importancia de saber manejar de forma adecuada las finanzas personales "está en la capacidad de adaptarse a escenarios sin comprometer su bienestar, no sólo en el presente sino en situaciones futuras"

“Una adecuada gestión de sus recursos no significa que no se encontrarás con situaciones difíciles, pero si le permitirá responder mejor a ellas”, enfatizó.

Es por eso que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), una de las instituciones de educación pública con más reconocimiento en el país, lanzó un curso virtual y, además, gratuito, de finanzas personales. En Caracol Radio le contamos todos los detalles.

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¿Cuáles son los requisitos para acceder al curso?

Según el SENA, los siguientes son los requisitos que usted, en caso de estar interesado, debe cumplir para acceder al curso:

Conocimiento adecuado en el manejo de las siguientes herramientas de información y de comunicación:

Internet

Navegadores

Búsqueda de información

Descarga de archivos

Correo electrónico

Chats

Procesadores de texto.

Adicionalmente debe tener más de 14 años para poder aplicar.

¿A quién va dirigido este curso?

Este curso va dirigido a toda persona que quiera adquirir conocimientos para mejorar el manejo de sus finanzas personales.

Puntualmente, la entidad educativa explicó: “Está dirigida a personas interesadas en adquirir conocimientos y aprender procedimientos para el manejo financiero de sus ingresos y gastos personales, con el fin de evitar situaciones agobiantes que puedan estar afectando la economía y los proyectos personales”.

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¿Qué se aprenderá en el curso?

En este curso usted aprenderá a “generar la información contable, financiera y fiscal según normas legales y políticas organizacionales”.

Esto anterior, aplicado a un entorno personal para cuidar su bolsillo y manejar de forma más adecuada sus finanzas.

Para estos fines, el SENA “enfoca sus estrategias y competencias hacia la estimulación de habilidades del pensamiento para aprender a pensar y actuar de forma eficaz, a partir de la consolidación de un pensamiento crítico y la reflexión permanente sobre los hechos reales, tomando como base las experiencias propias del aprendiz”.

¿De cuánto es la duración del curso?

La duración de este curso es de 40 horas, el tipo de programa es complementario y es 100% virtual.

¿Cómo se puede inscribir al curso?

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Al ser virtual, la inscripción es un trámite sencillo.

Si desea hacerlo paso a paso y por si cuenta, usted solo debe ingresar a la plataforma Betowa del SENA y buscar el curso llamado ‘Ingresos y gastos personales’.

Si lo prefiere, haga clic en este enlace: https://betowa.sena.edu.co/oferta/ingresos-y-gastos-personales?programId=69801&modality=V

Luego haga clic en donde dice ‘Inscribirme’.

Inicie sesión o regístrese si no tiene cuenta, y siga el paso a paso. Su inscripción quedaría lista.

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