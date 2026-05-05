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Guillo Vives presenta su disco “A Mi Manera”: un viaje musical por las raíces del vallenato

Guillermo “Guillo” Vives abre un nuevo capítulo en su trayectoria con el lanzamiento de su álbum titulado “A mi manera”, una producción de 8 canciones que redefine su vínculo con la cultura caribeña y confirma una apuesta artística auténtica, libre y profundamente personal.

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El chef, actor, empresario y cantante, Guillo convierte su recorrido en una propuesta sonora donde tradición y emoción dialogan sin fórmulas.

Sobre el disco “A mí manera”:

El álbum funciona como una declaración de identidad artística, donde Guillo Vives plantea una forma libre y personal de entender el vallenato, conectando su historia de vida con el género. “A mi manera es una declaración de libertad, es mi forma de acercarme al vallenato desde mi propia historia”, explica el artista.

Con “Ojos Verdes” como puerta de entrada, el disco propone un viaje emocional donde conviven nostalgia, memoria y amor. “El público va a encontrar un disco honesto, lleno de emociones y de historias”, asegura Guillo.

“A mi manera” ya está disponible en plataformas digitales. Con 8 canciones cargadas de identidad y una narrativa profundamente conectada con el Caribe colombiano, Guillo Vives invita al público a escuchar, compartir y redescubrir el vallenato desde una perspectiva auténtica.

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“Hemos hecho un disco increíble que la gente lo ha aceptado muy bien y le ha gustado con temas maravillosos como El mochuelo, Lejanía, Señora, Ojos verdes, El callejón, Así fue mi querer y Mi poema”, dijo el artista a Caracol Radio.

También comentó que su objetivo era transmitir todas las letras y sentimientos que existen en las canciones elegidas, desde la más triste hasta la más bailable.

Sobre la propuesta audiovisual, contó a Caracol Radio que es un hilo que conlleva a una historia, basado todo en un lugar en común en Colombia: las tabernas.

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La selección musical se hizo por aquellas canciones que tienen gran recordación, un gran sentimiento y por temas que no hubieran sido interpretados por muchos artistas, así como aquellos que marcaron un hito en la historia en su momento de ser publicados.

Próximamente Guillo Vives estará anunciando en sus redes sociales algunas fechas donde lo van a poder ver en vivo en diferentes presentaciones por todo el país.

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