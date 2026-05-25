“Estamos empezando a cuestionar temas como salud mental; estamos evolucionando”: Adèle Exarchopoulos

Caracol Radio conversó con Adèle Exarchopoulos, la reconocida actriz francesa que protagoniza una de las películas con mayor acogida en la edición 76 del Festival de Cannes: “Mariage au Goût d’Orange”, la nueva cinta del director francés Christophe Honoré. El filme, inspirado en episodios de la infancia del realizador, aborda la complejidad de las relaciones familiares, los traumas heredados y la violencia normalizada dentro del hogar.

Desde el Festival de Cannes, Adèle Exarchopoulos, reveló que Vincent Lacoste, amigo cercano y reconocido actor la acompañó en su proceso creativo para comprender mejor la propuesta artística del director al tratarse de un formato.

“Conozco el cine de Christophe y cómo revolucionó el musical contemporáneo, pero el guion tenía algo muy teatral. Me dijeron: ‘síguelo’, y no me decepcionó. Logró crear un caos creativo con el elenco, una experiencia muy inmersiva”, explicó la actriz.

“Mariage au Goût d’Orange”: ¿En qué consiste la película?

La película retrata una familia marcada por dinámicas de violencia y heridas emocionales transmitidas entre generaciones. Para Exarchopoulos, uno de los puntos centrales del filme es precisamente cuestionar cómo los traumas familiares terminan reproduciéndose.

“El tema de la película es lo que transmitimos a través del trauma. Toda esta familia ha sido maltratada y de alguna forma, reproduce ese maltrato hacia otros. La pregunta es qué deben soportar o romper los niños para no repetir esos patrones”, afirmó.

La actriz también subrayó que el contexto de los años 70, época en la que se desarrolla la historia, ayuda a entender cómo la violencia doméstica y ciertos roles de género eran socialmente aceptados. A su juicio, aunque hoy existe mayor conciencia sobre salud mental, violencia intrafamiliar y el papel de las mujeres, aún quedan respuestas pendientes desde lo político e institucional.

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