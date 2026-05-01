Israel Romero, Rey Vitalicio del Festival Vallenato 2026, repasó su legado y el de Rafael Orozco

Israel Romero, ‘el Pollo Irra’, pasó por los micrófonos de Caracol Radio para hablar sobre el Festival Vallenato 2026, donde fue coronado Rey Vitalicio.

La edición 59° Festival de la Leyenda Vallenata inició en la noche del 29 de abril en el Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araujonoguera.

“Gracias a Dios, ha sido muy gratificante para mí en la vida, la dicha de que hayan pasado por aquí, por el Binomio de Oro, tantos cantantes de alta categoría como mi compadre Rafael Orozco, Giancarlo Centeno, Jorge Celedón, Alejandro Palacio Dieguez Moreno”, dijo.

¿Cuál ha sido su mayor aporte al género?

“Nosotros al género le aportamos mucha organización, disciplina, muchas innovaciones. Pusimos, vestimos de frac al vallenato, pero también hicimos la personalización de este género, gracias a Dios, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero siempre con el talento que Dios nos regaló, pudimos direccionar en el mundo lo que ha sido nuestra idiosincrasia, nuestra música, vernácula, y nosotros también hicimos innovaciones, pero siempre respetando la esencia del folclore”, aseguró.

Rafael Orozco

Romero recordó a su compadre Orozco, primer cantante del Binomio y con quien creó la agrupación.

“Con él fue que hicimos la agrupación desde un principio y en verdad nosotros dos fuimos los que elaboramos esta agrupación y, con su trágica desaparición, lamentablemente se nos fue mi compadre a muy temprana edad, me tocó seguir adelante, pero siempre en honor a él y a su aporte al folclor”, dijo.

Y agregó: “Lo que he hecho es seguir lo que comenzamos con tanta alegría y tanto entusiasmo y afortunadamente conseguí muchachos que pudieron, no reemplazarlo, pero sí continuar este trabajo que nosotros comenzamos con tanta dedicación”.