Guayacán Orquesta celebra 40 años con nuevo álbum: “Salsa de Barrio Caleño”

La legendaria Guayacán Orquesta conmemora cuatro décadas de historia con el lanzamiento de su nuevo álbum “40 Aniversario: Salsa de Barrio Caleño”.

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El disco fue publicado el 29 de abril de 2026 en todas las plataformas digitales, consolidándose como un homenaje a la trayectoria de una agrupación que ha marcado generaciones con un estilo auténtico, callejero y profundamente caleño.

“Salsa de Barrio Caleño” reúne nueve canciones inéditas que reflejan la identidad musical de la orquesta, con historias que generan afinidad con la vida cotidiana, el amor, la fiesta y la esencia popular.

Cada tema mantiene el sello característico de Guayacán, reafirmando la salsa de barrio como una identidad cultural vigente.

El álbum ha sido compuesto por Nino Caicedo y Alexis Lozano, dos pilares fundamentales en la construcción del sonido de Guayacán.

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Más que un disco, “40 Aniversario: Salsa de Barrio Caleño” es una declaración de identidad: la salsa nacida en el barrio, hecha para la gente y pensada para trascender generaciones.

Con este lanzamiento, Guayacán Orquesta reafirma su lugar como una de las agrupaciones más influyentes de la música latina celebrando 40 años de historia.