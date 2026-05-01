Feid y Maluma se unen a Maisak en el remix de “Te Entiendo”

El artista y compositor Maisak, presenta oficialmente “Te Entiendo Remix”, junto a Feid y Maluma.

El sencillo que ya se había convertido en fenómeno digital, consolidándose como “El himno de los insuperables”.

La versión original de “Te Entiendo” acumuló más de 1 millón de creaciones en TikTok, cerca de 7 millones de reproducciones en Spotify y más de 6 millones de visualizaciones en YouTube.

La suma de Feid y Maluma al proyecto se dio de manera orgánica, impulsada por la fuerza del coro “Si yo fuera mi ex, tampoco me superaría”.

En palabras de Maisak: “Lo de Feid y Maluma se dio de manera muy orgánica. La canción empezó a conectar sola con la gente, les llegó, y desde ahí todo fluyó con mucho respeto y buena energía. Cada uno aportó su esencia, eso hizo que el tema creciera y llegara a un siguiente nivel, pero sin perder la identidad de la versión original”.

El videoclip, dirigido por Padox, fue grabado en una intensa jornada en Medellín, Antioquia, capital del género urbano.

Este lanzamiento llega en un momento clave para Maisak, quien fue invitado sorpresa de Feid en sus conciertos de Nueva York y Bogotá como parte del “Falxo Tour”.

Además, participó en el show de Ryan Castro en Medellín el 25 de abril, consolidando su presencia en la escena urbana.

Más información Karol G hace historia y vende tres fechas en el estadio El Campín de Bogotá en menos de 24 horas

El próximo 2 de mayo, Maisak se presentará en el Festival La Solar, mientras continúa trabajando en su nuevo álbum de estudio previsto para este año.

Maisak se posiciona como uno de los artistas más versátiles de Colombia, capaz de contar historias emocionales con una identidad fresca que trasciende géneros.