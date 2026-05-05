Jorge Celedón y El Binomio de Oro: un reencuentro histórico que emocionó al Festival Vallenato

Jorge Celedón y el maestro Israel Romero revivieron la época dorada del Binomio de Oro en el Festival Vallenato.

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El Parque de la Leyenda Vallenata “Consuelo Araujonoguera” fue el escenario de una verdadera cátedra de ‘La Universidad del Vallenato’.

Más de 20 mil personas se reunieron para presenciar un reencuentro histórico que quedará grabado en la memoria del folclor colombiano.

Uno de los instantes más emocionantes de la velada llegó cuando los artistas recrearon la icónica portada del álbum “Binomio de Oro - 2000”.

Vestidos con los emblemáticos trajes de astronauta naranja para los vocalistas y blanco para el ‘Pollo’ Irra, Jorge Celedón, Jean Carlos Centeno y Samir Vence transportaron al público a hace 26 años, evocando una de las etapas más recordadas de la agrupación.

La multitud coreó al unísono himnos inmortales como “Olvídala”, “Un osito dormilón” y “Cómo te olvido”, canciones que definieron una era y consolidaron al Binomio de Oro como referente indiscutible del vallenato romántico.

Al finalizar la presentación, Celedón expresó con emoción: “Anoche sentí una nostalgia inmensa. Gran parte de mi carrera la viví junto a estos amigos que la vida me dio. Mi gente, los llevo en el corazón; gracias por corear estos himnos”.

Este reencuentro no solo fue un tributo a la trayectoria de Israel Romero y al eterno legado de Rafael Orozco, sino también la confirmación de que la huella del Binomio de Oro sigue viva y será siempre imborrable en el corazón de Colombia.

La velada reafirmó que el vallenato, más allá de ser un género musical, es una tradición que une generaciones y que continúa proyectándose hacia el futuro.