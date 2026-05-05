En Armenia reforzarán la seguridad con drones y cámaras para hacerle frente a la criminalidad

Armenia

Uno de los proyectos clave de la administración municipal es la modernización de videovigilancia, comunicaciones y drones que reforzarían la seguridad en la ciudad.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez dijo que, ante el incremento en delitos de alto impacto como el narcotráfico, sicariato, control de rentas ilegales buscan el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la seguridad ciudadana y convivencia.

“No solo el tema de drones, es un tema que es integrado de seguridad. Primero, cámaras de última tecnología, segundo, un panel de control donde se va a ver en tiempo real con esas cámaras que se le va a entregar a cada uno de los policías que patrullan en Armenia, dónde están la georeferenciación de los puntos de calor y dónde están cada uno de nuestros policías en tiempo real", mencionó.

Explicó que es un tema integrado de seguridad como cámaras de última tecnología teniendo en cuenta que actualmente 396 se encuentran en deterioro progresivo.

“Radios que se lo van a entregar, pero esto sumado al eh acompañamiento de herramientas importantes como son los vehículos. Recuerde que ya se entregaron 11 patrullas. Ahorita que estamos en el proceso de compra de más movilidad para nuestra policía. Ese es el fortalecimiento que quiere la ciudad frente a todos esos temas de seguridad, como es un sistema integrado de seguridad que responda a las necesidades de la ciudad", destacó.

Dijo que otro de los componentes clave son los radio comunicaciones para la Policía y sumado a los vehículos donde ya entregaron 11 patrullas.

Puntualmente sobre los drones, manifestó que apuestan por la incorporación de tecnología con mayores capacidades de monitoreo como los sistemas aéreos no tripulados, lo que permitiría mejorar la cobertura, optimizar el seguimiento de eventos en tiempo real y fortalecer los procesos de judicialización.

“Se le va entregar a la policía cuatro drones de última tecnología con un manejo automático desde el centro de comando y de ahí se va a disparar cada uno de estos drones que van a estar ubicados en diferentes partes de la ciudad para que lleguen a las diferentes actividades uoperativos que se requiera de inmediato", dijo.

Destacó que el proyecto tiene una inversión de 39 mil millones de pesos y esperan en menos de 10 de meses esté en funcionamiento este sistema.

En el marco del proyecto aspiran sean 500 cámaras y aproximadamente 60K de fibra subterránea.