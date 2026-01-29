Implementan nueva estrategia de seguridad denominada ‘Plan Baliza’ en Armenia

Armenia

Desde ayer miércoles 28 de enero se puso en marcha la estrategia de seguridad donde recordemos que Baliza es un objeto señalizador de luces que es utilizado en las patrullas por eso el nombre.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez dijo que la actividad se desarrolla con presencia institucional de la administración municipal y la Policía departamental especialmente en los entornos escolares y en los puntos críticos de la ciudad para prevenir delitos como el tráfico de estupefacientes.

“Son tres delitos muy importantes. Primero, la venta de estupefacientes y alcohol alrededor de los colegios. segundo el hurto que se viene cometiendo contra los menores de edad que ingresan a los colegios", manifestó.

Indicó que el plan Baliza arranca desde las 4 de la mañana, regresa al mediodía y en la noche desde las 8 de la noche para brindar una cobertura total con los vehículos policiales que funcionan como CAI móviles.

“Para hacer presencia en algunos sitios críticos, pero es primordial para nuestro señor alcalde asegurar los entornos escolares. Entonces, estamos haciendo no solo presencia en algunos sitios críticos con tres o cuatro unidades con estas nuevas patrullas. Estamos verificando antecedentes de las personas que están alrededor de los colegios", informó.

Añadió: “El plan baliza arranca a las 4 de la mañana y se lleva generalmente hasta las 8 de la mañana. Inicia sobre mediodía, tipo 11 hasta las 4 de la tarde y vuelve a reiniciarse eh tipo 8 de la noche hasta las 2 de la mañana, dependiendo las características de la misma ciudad. Si hay alguna situación compleja, se desplazan todas las unidades, pero por lo pronto las tenemos ubicadas en varios sitios que son muy visibles para toda la ciudadanía".

Recordó que a la fecha han entregado 11 vehículos y más radios a la fuerza pública para fortalecer la capacidad operativa en la ciudad.