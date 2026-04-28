En el Quindío refuerzan las medidas de seguridad ante la ola de violencia que vive el país

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Armenia

Precisamente ante los atentados y acciones terroristas en Nariño, Cauca y Valle del Cauca se refuerzan las medidas de seguridad en el departamento para evitar cualquier situación que pueda alterar el orden público debido a la ola de violencia en el país.

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez inicialmente rechazó este tipo de hechos criminales que han dejado sin vida a personas inocentes.

“Efectivamente, desde el gobierno departamental rechazamos rotundamente estas actuaciones criminales que se vienen presentando en departamentos como el Cauca, como el Valle, afectaciones a la vida de gente inocente que no tiene que ver nada en esta guerra absurda que está viviendo el país", manifestó.

Aseguró que el Quindío se está blindando con todo el equipo del batallón de alta montaña en los sectores con mayor vulnerabilidad ante el riesgo de presencia de los grupos guerrilleros.

Espera que de acuerdo a esas medidas de seguridad estas acciones violentas no se registren en el territorio quindiano ante la cercanía de departamentos con dificultades en esa materia como el Valle del Cauca.

“Nosotros nos estamos blindando, tenemos, digamos, el batallón de alta montaña con todo el equipo blindando esos sectores que son los sectores, digamos, más vulnerables frente a la presencia de disidencias de las FARC. Estamos haciendo una serie de operativos en todo el territorio y esperamos que esas afectaciones criminales, delincuenciales y terroristas no se presenten en nuestro territorio", indicó.

Dijo que están en marcha los planes de prevención, control y reacción a través del incremento de patrullajes en zonas urbanas y rurales del departamento.