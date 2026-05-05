Onda Tropical #1 causaría fuertes lluvias en el Caribe este fin de semana

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que la onda tropical #1 continúa su desplazamiento hacia el Caribe colombiano y podría ubicarse sobre el territorio nacional a finales de esta semana, específicamente hacia el 8 de mayo.

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De acuerdo con el reporte, el sistema se ha movido de forma lenta y permanece desorganizado debido a la presencia de aire seco asociado a un sistema de alta presión en el Atlántico, lo que ha limitado su fortalecimiento.

Posibles lluvias dependerán de su evolución

Pese a su estado actual, las autoridades meteorológicas mantienen seguimiento constante, ya que los efectos sobre Colombia dependerán del nivel de organización que alcance la onda durante su tránsito.

No se descarta que genere lluvias de consideración en varias zonas del norte del país, especialmente en la región Caribe.

Alertan por incremento de vientos y oleaje

Desde entidades regionales también se ha emitido una alerta en evolución por las condiciones marítimas. La meteoróloga de CorpoGuajira, Leidy Rodríguez, advirtió que se prevé un aumento en la intensidad de los vientos y el oleaje en el mar Caribe.

“Hay una alerta en evolución por el incremento de vientos y oleaje en el mar Caribe, que podría alcanzar categoría naranja, con velocidades estimadas entre 20 y 25 nudos para mañana y pasado mañana”, señaló Rodríguez.

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Recomendaciones

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía y, especialmente, a los sectores marítimos y costeros, mantenerse atentos a los reportes oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles cambios en las condiciones climáticas.

El monitoreo continuará durante los próximos días mientras la onda tropical avanza por la región y se define su comportamiento sobre el territorio colombiano.