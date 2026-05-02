La CAR Cundinamarca frenó mina ilegal en Soacha que operaba con maquinaria pesada

En las últimas horas, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) suspendió tres frentes de explotación de arena y recebo que operaban sin título minero vigente en zona rural del municipio de Soacha. Los trabajadores fueron sorprendidos en flagrancia el desarrollo de una actividad de extracción.

Este lugar no tenía vigente el título minero expedido por la Agencia Nacional de Minería (ANM), por lo que no podría operar. Al llegar al proyecto se encontró un primer frente de trabajo con cuatro volquetas, una retroexcavadora en plena operación de cargue de material y clasificación mediante una zaranda.

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Asimismo, se estableció un segundo frente de trabajo con una retroexcavadora, dos cargadores y una volqueta igualmente en operación. En el tercer frente, la CAR observó una retroexcavadora con cargue a una volqueta.

“Como autoridad ambiental y conforme al principio de coordinación administrativa adelantamos la suspensión de la licencia ambiental que les fue otorgada en 2003 y ordenamos la suspensión inmediata de la operación”, aseguró César Rico Mayorga, director regional Soacha.

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Una vez la CAR realizó el proceso, la Policía de Carabineros incautó la maquinaria encontrada que estaba siendo utilizada para sacar el material y se hizo la judicialización de las personas que fueron sorprendidas en flagrancia en la mina.