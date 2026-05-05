Hallazgo fiscal por más de $12.873 millones en Subred Norte de Salud por prescripción de cartera

La Contraloría de Bogotá detectó un hallazgo fiscal por $12.873.282.115 en la Subred Integrada de Servicios de Salud NorteE.S.E., luego de detectar deficiencias en la gestión administrativa y financiera para el cobro oportuno de cartera correspondiente a servicios de salud.

De acuerdo con el hallazgo correspondiente a la vigencia 2024, se evidencia que la entidad no adelantó las acciones necesarias dentro del término legal de tres años para hacer efectivo el cobro de facturas, lo que derivó en la prescripción de la acción de cobro de 8.030 cuentas.

“La falta de gestión oportuna frente a la cartera con antigüedad superior a 360 días permitió la pérdida de estos recursos, afectando de manera directa la sostenibilidad financiera y la liquidez institucional de la Subred Norte E.S.E.”, indica el informe.

Ante este panorama, la Contraloría de Bogotá determinó que esta situación configura una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, al no garantizar la recuperación de recursos públicos derivados de la prestación de servicios de salud.