¿Es lo mismo SIMO que el Sistema Maestro? Así puede postularse en cada plataforma a vacantes en 2026. Getty Images

En Colombia, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) es la entidad encargada de administrar los concursos de mérito para las entidades del Estado que necesitan suplir sus cargos con nuevos ingresos o con ascensos de carrera entre sus trabajadores de planta.

La CNSC se vale de la plataforma SIMO para cumplir con el desarrollo de los procesos de selección, permitiendo que los usuarios se registren e inscriban a las convocatorias en las que consideren reunir los requisitos para participar.

Lea también: Pruebas del concurso de la Contraloría aplazadas nuevamente: Consulte nueva fecha y temas a estudiar

Sin embargo, en cuanto al sector educativo, SIMO no es la única plataforma que funciona para participar en convocatorias laborales, puesto que existe también el sistema Maestro.

Aunque ambas plataformas son confundidas en ocasiones, cumplen funciones diferentes, explicadas a continuación.

¿Qué diferencia hay entre SIMO y sistema Maestro?

El sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, SIMO, es la plataforma de la CNSC que se emplea para garantizar el acceso de los ciudadanos a los concursos de mérito para carrera administrativa en las entidades del Estado colombiano.

Por otra parte, el sistema Maestro, aunque también es una plataforma para suplir vacantes estatales, pertenece al Ministerio de Educación Nacional y funciona exclusivamente para docentes, en casos de necesidad urgente y con carácter específicamente provisional.

Lea también: Concursos CNSC en 2026: estas son las 30.000 vacantes para trabajar con el Estado

Adicionalmente a las ya mencionadas, SIMO y sistema Maestro se diferencian en estas características:

SIMO Sistema Maestro Exige el pago de derechos de participación (PIN). Es gratuito. Desarrolla los concursos a través de exámenes y pruebas. Utiliza puntaje por hoja de vida y ubicación del aspirante. Acceso a derechos de carrera tras periodo de prueba. Aunque provee vacantes definitivas ocasionalmente, el nombramiento es provisional y no genera derechos de carrera. Los concursos son más prolongados (hasta 1 a 2 años) La postulación puede tardar solo unos días y el nombramiento es también rápido.

¿Cómo aplicar a vacantes en SIMO 2026?

Para inscribirse en los concursos de la CNSC a traves de SIMO siga estos pasos:

Acceda al portal SIMO. Si no tiene una cuenta, realice el proceso de registro y cree un usuario y una contraseña. Consulte el empleo que se ajusta a su perfil profesional e identifique el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) correspondiente. Allí encontrará la información general del cargo (dependencia, ciudad o municipio, número de vacantes), entre otros. En el panel de control, digite el número de la OPEC o seleccione la lista desplegable del campo convocatoria. Seleccione la vacante de su interés, diligencie formulario y efectúe el pago de los derechos de participación (PIN) Formalice su aspiración en el botón Inscripción. Verifique la información y haga clic en ‘aceptar’.

¿Cómo funciona Sistema Maestro?

Para inscribirse en convocatorias en el Sistema Maestro, tenga en cuenta las siguientes instrucciones: