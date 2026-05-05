Clínica Medical suspende servicios en 4 sedes de Bogotá por dificultades financieras

SALUD

La Clínica Medical anunció la suspensión de servicios en varias de sus sedes en Bogotá debido a problemas en el flujo de recursos y deudas pendientes por parte de los aseguradores. La noticia se suma a determinaciones de otras IPS como la Liga Colombiana Contra el Cáncer que anunció el cese de operaciones en su sede de la calle 116.

“Debido a las dificultades en el flujo de recursos y a la cartera pendiente por parte de los aseguradores, la institución se ha visto en la necesidad de adoptar medidas operativas”, indica la Clinica Medical en un comunicado.

En ese sentido, la institución informó que, a partir del 5 de mayo de 2026, dejarán de operar varias de sus sedes.

“Se suspenderá la prestación de servicios en las siguientes sedes: Santa Juliana, Norte, Américas y Toberín”, aseguró la Clínica Medical.

Además, se suspendieron decisiones sobre servicios clave en la sede Kenneddy en Bogotá.

“Se realizará el cierre de los siguientes servicios: Unidad de Cuidado Intensivo Adulto, Unidad de Cuidado Intermedio Adulto, Hemodinamia y Diálisis”, indica la comunicación interna enviada a sus colaboradores.

Frente al impacto en los trabajadores, la clínica indicó que se evaluarán las medidas correspondientes caso por caso.

La institución reconoció las implicaciones de estas decisiones y aseguró que mantendrá informados a sus colaboradores.

“Somos conscientes del impacto que estas medidas pueden generar y reiteramos nuestro compromiso de mantener una comunicación oportuna y transparente”, aseguró la entidad.

Recordemos que la Clínica Medical es una institución privada dedicada a la prestación de servicios de salud con enfoque en cuidado crítico y servicios quirúrgicos del paciente adulto con gran presencia en la capital que hoy se ve afectada, al parecer, por falta de pagos de las EPS.