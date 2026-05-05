Capturaron a tres presuntos ladrones de vehículos de alta gama en Medellín

Capturan a presuntos responsables de vehículos de alta gama en Medellín. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín

En un operativo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, capturaron a tres integrantes que son clave en la estructura denominada “Los Lisos”, dedicada al hurto de autos de lujo.

Según las autoridades, los hurtos de esta estructura superan los 1.400 millones de pesos, logrando por medio de tecnología el robo de los automotores.

En los operativos adelantados en Medellín, se lograron incautar dos vehículos, un arma traumática, ocho celulares y se hallaron 40 placas falsas.

Durante las operaciones de las autoridades también se lograron incautar inhibidores de señal y controles universales con los que vulneraban los sistemas de seguridad de los automotores para poderlos hurtar.

¿Cómo delinquía esta estructura?

Esta organización delinquía por medio de esos dispositivos electrónicos, que logran abrir vehículos sin forzarlos, sin ruido y sin dejar huella.

Según explican las autoridades, los inhibidores de señal y controles universales les permitían vulnerar los sistemas de seguridad en segundos, lo que se califica como “robos invisibles”.

Mientras las autoridades avanzan tras la pista de otros implicados en esta estructura, se está avanzando en la legalización y el proceso de judicialización de los capturados.

Modus operandi

Según explicaron las autoridades estos presuntos delincuentes llegaban al lugar donde habían perfilado el vehículo que iban a robar, se bajaban sigilosamente, unos distraían a quienes podían estar alrededor de los automotores, se pasaban con el control universal y daban apertura sigilosa a los vehículos.

Los elementos tecnológicos incautados permitían que en esos lugares pudieran abrir los carros sin forzar las chapas, abrirlos sin que se generara la alarma del vehículo y casi que sin dejar evidencia.

Una vez se robaban el carro, ya tenían las placas falsas para instalarlas más adelante para que pasaran desapercibidos y tratar de evadir las autoridades e incluso evadir las cámaras de seguridad.

Labores de inteligencia

Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, “gracias a denuncias, gracias a información de parte de la ciudadanía, gracias a que la Policía y la Fiscalía activaron una investigación estructural, que durante más de 4 meses pudieron acceder a cámaras de videovigilancia, a entrevistas tanto a víctimas como a testigos, se hicieron varias diligencias investigativas que permitieron identificar a estos tres tipos, el modus operandi de lo que hacían y se pudo obtener finalmente tres órdenes de captura y mediante tres diligencias de allanamiento fueron capturados estos tres delincuentes”.

Hurtos que superan los 1.400 millones de pesos

Según las autoridades, bajo esta modalidad se cometieron al menos siete hurtos que superan los $1.400 millones.

Agregó el secretario de Seguridad de Medellín que “en Medellín no hay espacio para el crimen, ni siquiera para el más sofisticado. Estamos golpeando las madrigueras del delito con inteligencia, tecnología y operaciones contundentes. Con autoridad y control territorial estamos recuperando la seguridad”.

Según los reportes oficiales, esta estructura delinquía hace más de una década y proyectaba su expansión a otras ciudades del país.

Desde la secretaría de Seguridad de Medellín explicaron que durante los allanamientos se encontraron placas falsas, equipos tecnológicos especializados y un arma traumática, elementos que dan cuenta de una operación de gran escala.

Las personas que fueron capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado y agravado.