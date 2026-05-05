Cierre en vía del centro de Medellín por socavación tras daño en red de EPM

Medellín, Antioquia

Una emergencia por socavación obligó al cierre preventivo de la carrera 39 con calle 59, en el barrio Los Ángeles, comuna 10 de Medellín, tras un daño en una red de alcantarillado. El alcalde Federico Gutiérrez informó que la situación se originó por la ruptura de una red de EPM, lo que generó afectaciones en la estructura de la vía.

En el punto trabajan equipos de Bomberos Medellín, la Alcaldía y EPM, que realizan la evaluación técnica y las intervenciones necesarias para controlar la emergencia y evitar mayores riesgos.

La socavación generó preocupación en el sector, por lo que las autoridades optaron por el cierre de la vía mientras se desarrollan las labores de reparación. El alcalde indicó que los trabajos avanzan para solucionar la situación en el menor tiempo posible, aunque hasta el momento no se ha informado cuánto durará la restricción.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos evitar la zona y tomar rutas alternas mientras se supera la emergencia.