Taxista agredió a un agente de tránsito luego de evadir un puesto de control en la avenida 33

Medellín, Antioquia

Un taxista fue capturado en Medellín luego de evadir un control de las autoridades en la avenida 33, sector Exposiciones, tras desatender la señal de pare de un agente de tránsito y realizar maniobras peligrosas con el fin de darse a la fuga.

Según el reporte de las autoridades, el hombre fue detenido después de que la Secretaría de Movilidad activara el protocolo de fuga, realizando un seguimiento en tiempo real a través del sistema de cámaras.

Más detalles

De acuerdo con el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, el vehículo fue interceptado e inmovilizado en la avenida Ferrocarril, a la altura de La Minorista. El conductor fue trasladado para la realización de la prueba de embriaguez, donde intentó huir de nuevo y agredió a un agente de tránsito.

“Al llegar a la Secretaría, el conductor nuevamente intenta huir para evitar la toma de la prueba de embriaguez. En su huida, agrede a un agente de tránsito, causándole lesiones personales y daños a la motocicleta”, señaló el secretario.

El hombre fue capturado por la Policía Nacional y deberá responder por el delito de agresión a servidor público.