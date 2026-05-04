Shakira hace historia en Copacabana: más de 2 millones de personas en concierto gratuito

La noche en que Shakira tomó Copacabana ya quedó inscrita en la historia del entretenimiento mundial. La superestrella colombiana ofreció en Río de Janeiro el concierto gratuito más multitudinario del siglo, reuniendo a más de 2 millones de personas, según cifras oficiales, y consolidándose como la artista latina con mayor convocatoria registrada en un solo espectáculo.

SHAKIRA RIO DE JANEIRO CORTESIA KEVIN MAZUR Ampliar SHAKIRA RIO DE JANEIRO CORTESIA KEVIN MAZUR Cerrar

El show, enmarcado dentro de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, superó eventos recientes de magnitud similar como los conciertos de Madonna en 2024, con 1,6 millones de asistentes, y Lady Gaga en 2025, que reunió a 2,1 millones. Copacabana, una de las playas más icónicas del planeta, se transformó así en un escenario universal donde música, identidad y emoción colectiva confluyeron en una experiencia sin precedentes.

Desde las primeras horas del día, Río de Janeiro vivió una transformación total. Miles de personas comenzaron a llegar desde distintos puntos de Brasil y del exterior, convirtiendo la ciudad en epicentro de una verdadera peregrinación musical. El impacto económico fue igualmente contundente: las autoridades estimaron que el concierto generó alrededor de 800 millones de reales, cerca de 160 millones de dólares, superando ampliamente los registros de eventos masivos previos.

SHAKIRA RIO DE JANEIRO CORTESIA KEVIN MAZUR 2 Ampliar SHAKIRA RIO DE JANEIRO CORTESIA KEVIN MAZUR 2 Cerrar

El despliegue técnico y logístico marcó un nuevo estándar. Para el concierto se construyó el escenario más grande utilizado hasta ahora en este tipo de eventos en la ciudad, con 1.500 metros cuadrados, una estructura elevada de 2,20 metros, 680 m² de pantallas LED, una pasarela de 25 metros, 16 torres de sonido y video a lo largo de la playa y 78 torres de seguridad. Además, se habilitaron espacios especialmente adaptados para personas con discapacidad, subrayando el carácter inclusivo del espectáculo.

Uno de los elementos más emotivos de la jornada fue la presencia de clubes de fans provenientes de más de 10 países, entre ellos Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Italia, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos, que se integraron con los clubes brasileños en un despliegue de banderas, colores y cánticos. Durante horas, estos seguidores cantaron cada canción y convirtieron la playa en un auténtico mosaico de devoción, orgullo y celebración global.

La noche se elevó aún más con la aparición de invitados sorpresa como Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo. Junto a Anitta, Shakira interpretó Choka Choka en uno de los momentos más explosivos, mientras que con Caetano y Bethânia dio vida a clásicos brasileños como O leãozinho y O que é, o que é?. Ivete Sangalo se sumó con País tropical, sellando un poderoso puente musical entre Colombia y Brasil.

El repertorio recorrió décadas de carrera y reafirmó la vigencia de Shakira como figura global. Temas como La bicicleta, Chantaje y La tortura llevaron los ritmos colombianos al corazón de Copacabana, mientras que Antología ofreció uno de los pasajes más íntimos de la noche. El clímax llegó con Waka Waka, seguido del cierre contundente con She Wolf y la BZRP Music Sessions #53.

En la memoria de Río quedará la imagen de una playa convertida en escenario universal y de una artista que logró lo extraordinario: hacer que millones de personas cantaran, vibraran y respiraran al mismo tiempo, confirmando que Shakira no solo convoca multitudes, sino que construye momentos históricos.