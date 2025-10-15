Esteman y Daniella Spalla llegan a Bogotá con su Amorío Tour: una celebración del amor

Bogotá se prepara para recibir una de las propuestas musicales más emotivas y originales del año.

Esteman, cantautor colombiano, y la argentina Daniella Spalla, ambos nominados al Latin Grammy, se presentarán el próximo 7 de febrero en el Palacio de los Deportes como parte de su gira internacional Amorío Tour, un espectáculo que celebra el amor, el desamor y todas sus etapas a través de una “telenovela sonora” que ha conquistado a miles de seguidores en América Latina.

El proyecto Amorío nació de la química artística entre ambos músicos, quienes ya habían colaborado en el exitoso tema “Te Alejas Más de Mí”, certificado 4× Platino y con más de 200 millones de reproducciones.

Ahora, con este álbum conjunto, exploran nuevas emociones en canciones como “El Acuerdo”, “Amantes”, “Bar de Corazones Rotos”, “Aeropuerto” y “Duele”, cada una funcionando como una escena íntima que retrata momentos universales del amor.

Musicalmente, Amorío es un homenaje moderno a las baladas clásicas en español, con influencias de artistas como Juan Gabriel, Rocío Dúrcal y Raphael, pero con un lenguaje contemporáneo que mezcla pop, bolero, cumbia, merengue y folk latino.

La producción estuvo a cargo de nombres reconocidos como Adán Jodorowsky, Pablo Stipicic y Manú Jalil, productor de Mon Laferte.

El concierto en Bogotá promete ser más que un recital: será una experiencia escénica con cambios de vestuario, escenografía teatral y una narrativa musical que invita al público a vivir cada canción como un capítulo de su propia historia.

Las entradas estarán disponibles desde el 16 de octubre a las 10:00 a.m. a través de Ticketmaster, y se espera una alta demanda por la conexión emocional que este dúo ha logrado con sus seguidores.

Con Amorío, Esteman y Daniella Spalla demuestran que las emociones no pasan de moda, y que el amor, en todas sus formas, sigue siendo el motor de las mejores canciones.