‘El diablo viste a la moda 2’ recauda 233 millones de dólares durante su estreno a nivel mundial

La nueva película ‘El diablo viste a la moda 2′ ha recaudado 77 millones de dólares en los Estados Unidos durante su primer fin de semana en cines.

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Esta cifra supera a la original, que se estrenó en 2006 con 27,5 millones de dólares.

Además, se sitúa como el cuarto mejor estreno del año, por detrás de ‘Michael’ con 97,5 millones de dólares, ‘Super Mario Galaxy: La película’ con 131 millones de dólares y ‘Proyecto fin del mundo’ con 80 millones de dólares.

¿Cuánto ha recaudado a nivel mundial?

‘El diablo viste a la moda 2′ recaudó 156,6 millones de dólares en la taquilla internacional, lo que eleva la recaudación mundial a 233,6 millones de dólares durante el fin de semana.

¿Cuánto costó hacerla?

La secuela se produjo por aproximadamente 100 millones de dólares, con la mayor parte de esta suma destinada al elenco original, según su director David Frankel, sin incluir el presupuesto de marketing.

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La secuela, que contó con el regreso del director original y la guionista Aline Brosh McKenna, retoma la historia dos décadas después, cuando Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, vuelve a la revista Runway como editora de reportajes bajo la dirección de la influyente editora jefa Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep.