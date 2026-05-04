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04 may 2026 Actualizado 16:26

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‘El diablo viste a la moda 2’ recauda 233 millones de dólares durante su estreno a nivel mundial

La secuela se sitúa como el cuarto mejor estreno del año, por detrás de ‘Michael’ con 97,5 millones de dólares.

LONDON, ENGLAND - APRIL 22: Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci and Emily Blunt attend &quot;The Devil Wears Prada 2&quot; European Premiere inside Leicester Square on April 22, 2026 in London, England. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images)

LONDON, ENGLAND - APRIL 22: Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci and Emily Blunt attend "The Devil Wears Prada 2" European Premiere inside Leicester Square on April 22, 2026 in London, England. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images) / Gareth Cattermole

LONDON, ENGLAND - APRIL 22: Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci and Emily Blunt attend &quot;The Devil Wears Prada 2&quot; European Premiere inside Leicester Square on April 22, 2026 in London, England. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images)

Matheo

La nueva película ‘El diablo viste a la moda 2′ ha recaudado 77 millones de dólares en los Estados Unidos durante su primer fin de semana en cines.

Lea también: Spike Lee defiende a ‘Michael’ de las críticas por la exclusión de las acusaciones de abuso sexual

Esta cifra supera a la original, que se estrenó en 2006 con 27,5 millones de dólares.

Además, se sitúa como el cuarto mejor estreno del año, por detrás de ‘Michael’ con 97,5 millones de dólares, ‘Super Mario Galaxy: La película’ con 131 millones de dólares y ‘Proyecto fin del mundo’ con 80 millones de dólares.

¿Cuánto ha recaudado a nivel mundial?

‘El diablo viste a la moda 2′ recaudó 156,6 millones de dólares en la taquilla internacional, lo que eleva la recaudación mundial a 233,6 millones de dólares durante el fin de semana.

¿Cuánto costó hacerla?

La secuela se produjo por aproximadamente 100 millones de dólares, con la mayor parte de esta suma destinada al elenco original, según su director David Frankel, sin incluir el presupuesto de marketing.

Le puede interesar: Meryl Streep rechazó inicialmente hacer ‘El diablo viste a la moda’ para poder duplicar su salario

La secuela, que contó con el regreso del director original y la guionista Aline Brosh McKenna, retoma la historia dos décadas después, cuando Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, vuelve a la revista Runway como editora de reportajes bajo la dirección de la influyente editora jefa Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep.

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