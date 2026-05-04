Video: Indignación en los hinchas del Medellín por gestos de Raúl Giraldo tras eliminación

Medellín desaprovechó su localía y quedó eliminado de los cuartos de final del fútbol colombiano en el estadio Atanasio Girardot, luego de ser derrotado 1-2 por Águilas Doradas, en la última fecha del campeonato.

El Poderoso llegó a estar dos goles por debajo tras las anotaciones de Jorge Rivaldo y de Nicolás Lara; mientras que Diego Moreno achicó las distancias en el cierre del partido.

Los aficionados que asistieron al estadio Atanasio Girardot expresaron su inconformidad a lo largo del encuentro, a lo que Raúl Giraldo, máximo accionista, respondió durante y al final del partido.

En videos grabados desde las tribunas del escenario deportivo, se puede ver a Giraldo enseñándole billetes a los aficionados presentes en la tribuna de occidental.

Como si fuera poco, una vez terminado el encuentro y antes de marcharse por el túnel, el máximo accionista del Medellín hizo gestos de celebración a los aficionados. En medio de la situación, Didier Moreno intentó calmarlo; por su parte, Daniel Cataño ofreció disculpas a los hinchas presentes.

El enojo de los hinchas se trasladó al interior del estadio Atanasio Girardot, donde los aficionados expresaron su enojo contra los dirigentes y el plantel de jugadores del equipo.

Didier Moreno habló sobre la situación de Raúl Giraldo

Al final del partido, el volante Didier Moreno se refirió a la situación. “Es nuestro jefe, había que estar cerca de él, porque lo sentí que estaba un poco fuera de sus cabales. Es una persona que está cargando con muchas emociones de mucha gente también, lo entiendo, como entiendo también a la hinchada. Esperemos que el día jueves podamos darle una alegría a toda esta gente que salió frustrada igual que nosotros hoy”, comentó.