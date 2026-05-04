América de Cali vs Pereira EN VIVO | Siga la transmisión del partido de la Liga Colombiana fecha 19

América de Cali afronta la última jornada de la fase regular de la Liga Colombiana con la tranquilidad de tener asegurado su lugar en los cuadrangulares, aunque no exento de dudas tras un cierre reciente poco convincente. El conjunto Escarlata viene de caer 0-1 en el clásico ante Deportivo Cali y, a mitad de semana, sufrió otro revés en la Copa Sudamericana al perder 2-0 frente a Tigre.

Estas dos derrotas consecutivas representan el momento más irregular del América en lo que va del 2026, siendo la primera vez en la temporada que encadena dos caídas seguidas. A pesar de ello, su campaña ha sido lo suficientemente sólida como para mantenerse en la parte alta de la tabla, gracias a un registro de nueve victorias, tres empates y seis derrotas, cifras que lo ubican entre los equipos con más triunfos del torneo.

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Por su parte, Deportivo Pereira llega a este compromiso inmerso en una profunda crisis tanto deportiva como institucional. El Matecaña es último en la clasificación general, con apenas una victoria en 18 partidos (siete empates y diez derrotas), números que reflejan una de las campañas más complicadas del campeonato.

No obstante, Pereira viene de protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo al vencer 1-0 a Atlético Nacional, resultado que significó su primer triunfo del semestre. Aun así, su rendimiento como visitante sigue siendo una gran deuda: no ha ganado fuera de casa en toda la temporada (tres empates y seis derrotas) y acumula tres caídas consecutivas en esa condición.

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