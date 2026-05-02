Barranquilla recauda más de un billón de pesos en impuestos en los primeros cuatro meses del 2026

Un 12% aumentaron los ingresos corrientes de libre destinación del Distrito, es decir, durante los primero cuatro meses del año 2026 se recaudaron más de un billón de pesos, así lo dio a conocer la Alcaldía a través de un comunicado.

“El resultado refleja la confianza y el compromiso de los barranquilleros. Gracias a este aporte, seguiremos llevando más salud, educación, obras, parques y oportunidades para nuestra gente”, indicó el alcalde Alex Char.

El Distrito reveló que el recaudo del impuesto predial ha sido de 446.943 millones de pesos, es decir, un aumento del 18% con respecto a lo recaudado en el mismo periodo del año anterior.

Mientras tanto, el impuesto de industria y comercio cierra el mes de abril con la suma de 449.738 millones de pesos, equivalentes a un crecimiento del 8% con relación a los 416.032 millones de pesos recaudados en el mismo periodo de 2025, indicó la Alcaldía.