Tristeza en el Barrio Abajo: murió la matrona Josefina Cassiani

Josefina Cassiani, matrona del Barrio Abajo y conocida como una maestra de la gastronomía ha muerto este fin de semana en Barranquilla. La información fue confirmada a través de las cuentas de redes sociales del Carnaval.

“Lamentamos profundamente la partida de Josefina Cassiani, maestra de la gastronomía y querida matrona de Barrio Abajo, quien nos conquistó con sus recetas, su carisma y esa sazón inconfundible que llevaba en cada preparación. Josefina aportó identidad, memoria y sabor a nuestra fiesta. Una verdadera portadora de la tradición”, indicó el Carnaval.

Cassiani recibió en 2007 el Premio Nacional de Gastronomía, liderado por el Ministerio de Cultura y es muy conocida por su participación en Sabor Barranquilla, festival gastronómico que se realiza en la capital del Atlántico.

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“Hoy me despido de una gran amiga, que me enseñó el verdadero significado de la generosidad, una cómplice de Sabor Barranquilla desde que arrancamos”, manifestó Patricia Maestre, directora de Sabor Barranquilla.