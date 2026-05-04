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04 may 2026 Actualizado 13:24

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Cali

Mataron a disparos a un patrullero en el oriente de Cali durante un intento de requisa

El uniformado fue atacado a disparos cuando intentaba realizar un registro, su compañero capturó al presunto agresor

Un policía fue asesinado por ataque de francotirador en el Catatumbo- Colprensa

Un policía fue asesinado por ataque de francotirador en el Catatumbo- Colprensa

Un policía fue asesinado por ataque de francotirador en el Catatumbo- Colprensa

Un patrullero de la Policía fue asesinado en la madrugada de este lunes 4 de mayo en el oriente de Cali, en medio de un procedimiento de control.

La víctima fue identificada como José Fernando Erazo, de 37 años, quien fue atacado a disparos en el barrio El Vergel.

De acuerdo con información preliminar, el uniformado y su compañero detuvieron a un hombre sospechoso y, al intentar realizarle una requisa, el sujeto sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, el otro policía reaccionó y logró la captura del presunto agresor, además de la incautación del arma utilizada en el hecho.

El patrullero vivía en unión libre y no tenía hijos. Entre tanto, el capturado quedó a disposición de las autoridades competentes y se encuentra en proceso de judicialización.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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