Mataron a disparos a un patrullero en el oriente de Cali durante un intento de requisa
El uniformado fue atacado a disparos cuando intentaba realizar un registro, su compañero capturó al presunto agresor
Un patrullero de la Policía fue asesinado en la madrugada de este lunes 4 de mayo en el oriente de Cali, en medio de un procedimiento de control.
La víctima fue identificada como José Fernando Erazo, de 37 años, quien fue atacado a disparos en el barrio El Vergel.
De acuerdo con información preliminar, el uniformado y su compañero detuvieron a un hombre sospechoso y, al intentar realizarle una requisa, el sujeto sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.
Tras el ataque, el otro policía reaccionó y logró la captura del presunto agresor, además de la incautación del arma utilizada en el hecho.
El patrullero vivía en unión libre y no tenía hijos. Entre tanto, el capturado quedó a disposición de las autoridades competentes y se encuentra en proceso de judicialización.
Mairon Benavides Cadena
Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...