Mataron a una mujer en el centro de Cali en presunto caso de robo

Una mujer de aproximadamente 50 años fue asesinada en pleno centro de Cali, en hechos que son materia de investigación y que, de manera preliminar, estarían relacionados con un caso de hurto.

El ataque ocurrió en la carrera 15 con calle 8, en el barrio Sucre, donde la víctima se encontraba al interior de un establecimiento dedicado a la venta de colchones. Según información preliminar, un hombre ingresó al lugar y le disparó. Debido a la gravedad de las heridas, la mujer falleció en el sitio.

El agresor huyó y a esta hora es buscado por las autoridades, que adelantan la revisión de cámaras de seguridad para lograr su identificación. La Policía Metropolitana de Cali confirmó que los móviles y responsables están en investigación.

En otro hecho, un hombre de 62 años fue asesinado en medio de un presunto atraco en la calle 35E con carrera 31, en el barrio Los Conquistadores. Según las autoridades, durante la reacción de la comunidad fue capturado un joven de 20 años señalado como presunto implicado en el caso, mientras continúan las labores para ubicar a otros posibles involucrados mediante el análisis de cámaras de seguridad.

Este caso se suma a otros hechos violentos registrados el jueves en la ciudad. En el barrio Valle del Lili, un hombre de 43 años fue asesinado con arma cortopunzante. En el barrio Cristóbal Colón, un joven de 18 años fue atacado y murió por las heridas.

Entre tanto, en el barrio Mariano Ramos, un joven de 21 años fue atacado con arma de fuego y falleció en el lugar. Otro caso se registró en el barrio El Guabal, donde un hombre de 47 años murió tras ser baleado.

Con estos hechos, la cifra de homicidios en Cali asciende a 296 casos en lo corrido del año, frente a 276 registrados a la misma fecha en 2025, lo que representa un incremento del 7%.