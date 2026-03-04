Ataque sicarial en el oeste de Cali: hombre con antecedentes por homicidio y secuestro fue asesinado

Un hombre de aproximadamente 37 años fue asesinado en el barrio Centenario, oeste de Cali, en inmediaciones de un reconocido centro comercial y una clínica del sector.

La víctima fue identificada como Carlos Alberto Delgado Palomino, quien, según información policial, registraba antecedentes judiciales por homicidio, secuestro y amenazas a defensores de derechos humanos. De manera preliminar, se conoció que sería conocido con el alias de “Cajón”.

De acuerdo con el coronel Nelson Blandón, comandante del Distrito 1 de la Policía Metropolitana de Cali, el hombre fue atacado con arma de fuego cuando acababa de realizar una diligencia en una entidad bancaria.

“Se presentó un ataque con arma de fuego contra un hombre que acababa de realizar una diligencia en una entidad bancaria. Fue trasladado a un centro asistencial, donde finalmente falleció. Según la información recolectada en el lugar, fue abordado por dos hombres que le dispararon indiscriminadamente y huyeron del sitio”, señaló el oficial.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con la captura de los responsables.

“En este momento, la causa exacta de los hechos es materia de investigación y está a cargo de las unidades especializadas, que trabajan para establecer qué fue lo que ocurrió exactamente”, agregó Blandón.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita avanzar en el esclarecimiento del caso.