Lluvias dejan siete municipios de Santander en alerta roja y emergencias en todo el departamento

Las fuertes lluvias del fin de semana dejaron un panorama crítico en Santander.

Siete municipios quedaron en alerta roja: Bolívar, Cimitarra, Contratación, Coromoro, El Peñón, Landázuri y Molagavita, y al menos 29 en alerta naranja por crecientes súbitas, deslizamientos y vendavales.

Lea también: Más de mil soldados fueron desplegados en Santander y la región durante el puente festivo

Las precipitaciones generaron emergencias simultáneas en diferentes puntos del departamento:

Sabana de Torres: tormentas eléctricas generaron fallas en el servicio de energía.

tormentas eléctricas generaron fallas en el servicio de energía. Jesús María y Florián: vendavales causaron daños en viviendas.

vendavales causaron daños en viviendas. Galán: avenida torrencial de las quebradas La Negra y La Siberia bloqueó la vía principal y dejó a 180 personas incomunicadas.

Le puede interesar: 180 personas incomunicadas en Galán, Santander, tras avenida torrencial que bloqueó vía principal

En Galán se registró la emergencia más crítica del fin de semana. Una avenida torrencial de las quebradas La Negra y La Siberia bloqueó la vía principal, dejando a 180 personas incomunicadas y obligando a suspender clases de manera indefinida.

Sobre este tema: Suspenden clases en Galán, Santander: más de 50 niños no pueden llegar a sus colegios

Más de 50 niños y sus docentes no pueden moverse por las vías bloqueadas, y en las veredas afectadas hay adultos mayores y mujeres embarazadas sin posibilidad de salir.

El director de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, confirmó que las autoridades adelantan el “censo de familias afectadas y coordinan el envío de maquinaria para atender las zonas más críticas”.

También puede leer: Violencia en el área metropolitana de Bucaramanga: un menor asesinado y dos personas heridas

Las autoridades mantienen monitoreo permanente y piden a la comunidad evitar transitar por zonas de ladera y acercarse a fuentes hídricas mientras persisten las lluvias.